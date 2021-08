Danmarks to absolut største discountkæder, Rema 1000 og Netto, er på vej ud i et benhårdt hundeslagsmål, som ifølge en ekspert kommer til at påvirke hele supermarkedssektoren.

Kampen handler om en meget simpel ting: At være den største discountkæde i Danmark.

For selvom Rema 1000 'kun' har 357 butikker i Danmark, mens Netto har 524, har Rema 1000 de seneste år halet så kraftigt ind på Nettos førerposition på discountmarkedet, at de næsten ligger side om side.

Det viser beregninger fra Retail Institute Scandinavia, skriver Dagligvarehandlen.

I 2020 oplevede Rema 1000 en fremgang på 11,5 procent og omsatte for 23,4 milliarder kroner.

En analyse af Salling Groups regnskab, som Retail Institute Scandinavia har foretaget, får dem til at estimere, at Netto voksede med seks procent til en omsætning på omkring 23,6 milliarder kroner i 2020.

Tallet er et estimat, da Salling Group ikke fremlægger de præcise tal for Nettos forretning i Danmark.

Men er det estimat korrekt, er Rema 1000 nu kun få hundrede millioner kroner i omsætning fra at overtage Nettos plads som Danmarks største discountsupermarkedskæde.

»Netto vil for alt i verden ikke miste den førerposition, og det tror jeg, alle kommer til at mærke den kommende tid,« vurderer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Der har været et udskilningsløb på discountmarkedet i Danmark, som har resulteret i, at Netto og Rema 1000 har positioneret sig som de to helt store spillere. Og nu er der så tale om en direkte duel, hvor konkurrencen de to kæder imellem skærpes kraftigt.«

At Netto allerede er begyndt at røre på sig for at forsvare sin position, stod klart i slutningen af april, da Netto kom bedst ud i B.T.s pristjek af supermarkedskæder.

Det var første gang, Netto har indtaget førstepladsen som billigst i de senere års pristjek i B.T.

Sejren blev fejret i annoncekampagner på tv, i aviser og på sociale medier i flere uger.Og den slags kommer vi til at se mere til, mener Bruno Christensen.

»Mit bud er, at Netto vil gå langt for ikke at blive overhalet. De kommer til at skrue på priserne, og de kommer til at være langt mere aggressive i deres markedsføring,« vurderer Bruno Christensen:

»Det kommende halve år bliver helt afgørende for, hvem af de to kæder bliver størst.«

Og selvom man måske slet ikke handler hos Rema 1000 eller Netto, kan konkurrencen mellem de to blive så voldsom, at den også kan mærkes i de andre supermarkeder.

»Kampen mellem Rema 1000 og Netto vil påvirke hele dagligvarehandlen, som vil være nødt til at reagere, hvis de to indleder en priskrig. Så intens er situationen,« siger Bruno Christensen.

Ifølge Retail Institute Scandinavias Supermarkedshåndbog 2021 er Rema 1000 og Netto langt foran konkurrenterne på discountmarkedet.

Netto har 35 procent af discountmarkedet, mens Rema 1000 sidder på 34 procent. På tredjepladsen er Fakta/Coop 365 med 15 procent af markedet.

Herefter følger Lidl med otte procent af discountmarkedet, mens Aldi er den mindste spiller med en andel på syv procent.