Han er blot 15 år, men han har allerede formået at vække opsigt og skabe forargelse.

Nu skal en af sønnerne til den kontroversielle tjetjenske leder Ramzan Kadyrov, som også er loyal støtte til Vladimir Putin, være blevet udnævnt til en ganske særlig stilling.

Højtstående tjetjenske sikkerhedsfolk har søndag oplyst, at den 15-årige Adam Kadyrov er blevet udnævnt til en ledende rolle i sin fars livvagt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Adam Kadyrov ved fejringen af Vladimir Putins 70-års fødselsdag. Foto: Telegram/Ramzan Kadyrov

Udnævnelsen kommer kort efter, at den unge teenager – der fylder 16 denne måned – vakte opsigt og blev fordømt, efter hans far i september delte en video, hvor man kan se Adam slå og sparke en fange, der er anklaget for at brænde Koranen.

I forbindelse med videoen udtalte Ramzan Kadyrov ifølge Reuters,, at han var stolt af sin søn og respekterede Adam for at have tilegnet sig 'voksne idealer om ære, værdighed og forsvar af sin religion'.

Adam skal ifølge en af Kadyrovs øverste sikkerhedsfolk, Zamid Chalaev, være blevet udnævnt til leder af den afdeling, der skal sørge for den tjetjenske leders sikkerhed.

»Jeg lykønsker oprigtigt Adam Kadyrov med hans udnævnelse til en vigtig stilling i sikkerhedstjenesten for lederen af Den Tjetjenske Republik!,« skriver Akhmed Dudayev, der er regionens minister for national politik, eksterne forbindelser og presse, ifølge Reuters på Telegram.

Arkivfoto af Ramzan Kadyrov fra maj 2023. Foto: Tatiana Barybina/EPA/Ritzau Scanpix

Reuters oplyser, at det ikke har været muligt at få en kommentar til sagen fra Kadyrovs pressetjeneste.

Det vides ikke, hvor mange børn Ramzan Kadyrov helt præcist har, men særligt sønnen Adam er blevet et offentligt kendt ansigt i Tjetjenien.

Blandt andet har han være til stede i mange forskellige, officielle sammenhænge – eksempelvis under en parade i hovedstaden Grosnij i anledningen af Vladimir Putins 70-års fødselsdag.

Sidste år forlød det også, at Adam – sammen med brødrene Akhmat og Eli – havde været til stede med deres far ved fronten under krigen i Ukraine.

Ramzan Kadyrov ses her under et møde med den russiske præsident, Vladimir Putin, i september 2023. Foto: Mikhail Metzel/EPA/Ritzau Scanpix

Dengang kunne man i en video se dem ligge i en skyttegrav og skyde med automatvåben.

På det tidspunkt var de kun 16, 15 og 14 år.

»Akhmar, Eli og Adam er klar til at bruge deres evner i området for den særlige militære operation, og jeg joker ikke. Det er på tide, at de viser deres værd i ægte kamp, og jeg kan kun hilse deres ønsker velkommen,« lød det på det tidspunkt fra Ramzan Kadyrov om beslutningen.

Det er ikke kun Kadyrovs sønner, der har fået fremtrædende placeringer. Det samme har flere af hans døtre også.

Nogle af dem har fået poster i den russiske republiks regering – og i oktober forlød det også, at den 21-årige datter Aishat Kadyrova havde fået jobbet som vicepremierminister. Det kan du læse mere om i artiklen HER.