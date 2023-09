Iført skudsikker vest, mørke solbriller, decideret kampuniform og ikke mindst med en kæmpestor riffel står han der.

Og ligner alle de andre soldater.

Det er han nu ikke. For Adam Kadyrov er kun 15 år gammel.

Men sønnen af den tjetjenske leder, Ramzan Kadyrov, er i de seneste år blevet et særdeles genkendeligt ansigt i Tjetjeniens offentlighed.

Adam Kadyrov ved fejringen af Vladimir Putins 70-års fødselsdag. Foto: Telegram/Ramzan Kadyrov

Her optræder han i mange forskellige, officielle sammenhænge – eksemplet fra indledningen af denne artikel er fra en parade i hovedstaden Grosnij i anledningen af Vladimir Putins 70-års fødselsdag.

Selvom Ramzan Kadyrov menes at have et tocifret antal børn – og selvom flere døtre allerede har fremtrædende poster i den russiske republiks regering – er det Adam, der får mest opmærksomhed fra sin far i både videoer på sociale medier og på tv.

Sammen med sine næsten jævnaldrende storebrødre Akhmat og Eli, på henholdsvis 17 og 16 år.

Sådan har det ikke mindst været i forbindelse med de tiltagende rygter om, Ramzan Kadyrov skulle være syg, muligvis med alvorlige nyreproblemer.

Og det er der en grund til. Også at de gennem årene har fået udmærkelse efter udmærkelse fra deres far og er blevet vist frem igen og igen.

Det er en klar besked til de folk, der skulle have politiske ambitioner set i lyset af de potentielt set usikre fremtidsudsigter for republikkens ubestridte og diktatoriske leder gennem 16 år.

»Det er signal fra Kadyrovs inderkreds om ikke at prøve på noget. Ingen kan få magten – den vil forblive hos Kadyrov-børnene,« lyder vurderingen fra den tjetjenske politiske analytiker Ruslan Kutayev over for Radio Free Europe.

At Kadyrov-drengene som deres far repræsenterer en ganske håndfast form magtudøvelse kom til udtryk i oktober sidste år.

Ramzan Kadyrov med sønnerne Akhmat, Eli og Adam ved en tidligere lejlighed. Foto: Ramzan Kadyrov/Telegram

Her optrådte Akhmat, Eli og Adam i en video, hvor de tilsyneladende var ved fronten i Ukraine.

I fuld uniform ligger de i en skyttegrav og skyder med automatvåben mod fjenden.

Dengang var de kun 16, 15 og 14 år.

»Akhmar, Eli og Adam er klar til at bruge deres evner i området for den særlige militære operation, og jeg joker ikke. Det er på tide, at de viser deres værd i ægte kamp, og jeg kan kun hilse deres ønsker velkommen,« lød det fra Ramzan Kadyrov, da han tidligere fortalte om planerne:

Akhmat, Eli og Adam ved fronten. Foto: Screendump fra video

»Jeg har altid troet på, at hovedmålet for enhver far er at lære sine sønner at frygte Gud samt lære dem at forsvare deres familie, folk og hjemland. Hvis man vil have fred, skal man forberede sig på krig.«

Ikke længe efter dukkede endnu en video op.

Her kunne man se Ramzan Kadyrov stå i en bordeauxrød dynejakke og tage imod sønnerne, der kom tilbage fra fronten og præsenterede ham for det, der angiveligt skulle være ukrainske krigsfanger.

Om videoerne er ægte, vides ikke.

Radio Free Europe skriver dog, at data fra den video, der skulle være optaget fra fronten, indikerer, at den i virkeligheden skulle være optaget flere kilometer væk.

Og så er der nylige eksempler fra i år, der viser de tre sønners særlige roller.

Eksempelvis da Akhmat i marts var i Moskva for at mødes med selveste Vladimir Putin.

Det var umiddelbart efter, at de første spekulationer om Ramzan Kadyrovs svigtende helbred var begyndt, så det ansporede ligeledes spekulationer om en magtoverdragelse fra far til søn.

Akhmat Kadyrov og Vladimir Putin. Foto: Kremls pressetjeneste

Sådan blev det dog ikke. Ved den lejlighed.

Yngstemanden Adam har floreret i en video med tjetjenske specialstyrker på opgave, hvor han har været set bevæbnet på lige fod med de rigtige soldater.

Og så sent som i august dukkede en anderledes foruroligende historie om den yngste i trioen, Adam, op.

En mand, der var blevet anholdt for at brænde Koranen, klagede ifølge Le Monde til den såkaldte ombudsmand for menneskerettigheder over, at den kun 15-årige dreng havde opsøgt ham i cellen.

Og havde givet ham tæsk.

Sagen udløste udelukkende offentligt støtte til Adam Kadyrov.

»Vi forstår ikke bare hans handlinger, vi støtter ham,« som parlamentsformand Magomed Daudov udtrykte det.

Ramzan Kadyrovs nære allierede, den russiske politiker Adam Delimkhanov, kom ligeledes med en støtteerklæring på Telegram. Suppleret af dette billede:

Adam Delimkhanov og Adam Kadyrov. Foto: Telegram/Adam Delimkhanov

Ramzan Kadyrov har stået i spidsen for Tjetjenien siden 2007, hvor han blev indsat af Vladimir Putin.

Spekulationerne om den tjetjenske leders helbred har ifølge tænketanken Institute for the Study of War skabt usikkerhed om de politiske forhold i republikken. Også i Moskva.

»Det kan påvirke den langsigtede stabilitet af hans styre og dermed også Putins kontrol over Tjetjenien.«

Her kan de tre Kadyrov-sønner Akhmat, Eli og Adam altså kan ende med at få afgørende rolle.