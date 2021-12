Gennem de seneste fjorten år har de ledt, søgt, drømt og lidt skuffelse. Igen og igen.

Alligevel opgav de aldrig håbet om, at de en dag ville blive genforenet med deres søn, som blev kidnappet, da han blot var fire år. Nu har sagen fået en lykkelig afslutning.

Det skriver CNN.

Tilbage i 2007 forsvandt den dengang fireårige dreng Sun Zhuo fra sine forældre i byen Shenzhen i det sydlige Kina.

Siden har forældrene - faderen Sun Haiyang og moderen Peng Siying - ledt efter sønnen, og de har måttet sælge deres ejendomme for at kunne betale for eftersøgningen af ham.

Til kinesiske medier har Sun Haiyang fortalt, at han har rejst til stort set alle regioner i landet for at lede efter sønnen, og deres desperate søgen inspirerede i 2014 en filminstruktør, Peter Chan, til at lave filmen 'Dearest' baseret på familiens historie.

Nu har sagen fået en afslutning. Og heldigvis en lykkelig én af slagsen.

Myndighederne formåede nemlig for nylig at finde Sun Zhuo, der nu er blevet 18 år, i den østlige Shandong-provins, efter man brugte ansigtsgenkendelses-teknologi til at identificere den mand, man mente var skyldig i at have kidnappet drengen. En mand ved navn Wu Moulong.

Det førte til fundet af den unge mand, og en dna-analyse har efterfølgende vist, at han er den søn, som Sun Haiyang og Peng Siying har ledt efter alle årene.

CNN oplyser, at Kinas mangeårige, strenge et-barns-politik gjorde drengebørn særligt eftertragtede, da de særligt i mere landlige distrikter blev set som værende mere værd i forhold til arbejde, forsørge familien og føre slægten videre.

Det førte til en stigning i efterspørgslen af drenge på det sorte marked.

Den formodede gerningsmand, Wu Moulong, er nu tiltalt for to tilfælde af menneskehandel, mens politiet er ved at undersøge, om Sun Zhuo adoptivforældre, som han har boet hos, siden han var fire, også skal sigtes i sagen.

Selvom Sun Zhuo er blevet genforenet med sine biologiske forældre, har han dog ifølge CNN valgt at blive boende hos sine adoptivforældre, som han voksede op hos. Han har forklaret, at han ikke vidste, de ikke var hans biologiske forældre.