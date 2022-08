Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Åndenød, træthed og tab af smags- og lugtesans.

Senfølgerne ved covid-19 er mange. Og nu viser ny britisk forskning, at yderligere to kan tilføjes til listen.

Både hårtab og erektil dysfunktion – rejsningsproblemer – har nemlig vist sig, også at være potentielle senfølger.

Det skriver det britiske medie The Independent.

3,1 procent af den britiske befolkning lider af senfølger, der varer ved i mere end fire uger fra den positive coronatest.

I Danmark er det omkring hver tredje, der oplever fysiske symptomer seks til 12 måneder efter coronasmitte.

Herhjemme er hårtab og rejsningsproblemer dog endnu ikke på listen over hyppige senfølger.

Coronasenfølger er noget, der holdes øje med – og undersøges – verden over.

Tidligere på måneden var Tysklands sundhedsminister, Karl Lauterbach, ude og advare om, at senfølger kan blive et alvorligt problem for det tyske arbejdsmarked.

Simpelthen fordi mange ikke vil være i stand til at vende tilbage til arbejdet.

Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, har tidligere udtalt til B.T., at senfølger er en »vanskelig problematik.«

»Det er klart, at der er en risiko for et problem, hvis vi får rigtig mange tilfælde (af COVID-19, red.) – også selvom de er milde – fordi de på lang sigt kan lede til senfølger,« sagde han dengang.