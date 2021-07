»Han er på et hævntogt, men jeg tror ikke, han lyver. Det er det rene gift, og det kan give problemer for Boris Johnson.«

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, om de anklager, der lige nu er rettet mod den britiske premierminister.

Og det er ikke hvem som helst, der er ude med riven efter Boris Johnson. Det er premierministerens tidligere fortrolige, toprådgiveren Dominic Cummings.

Den tidligere rådgiver anklager i et interview med BBC Boris Johnson for hellere at ville lade folk blive syge af corona end at ødelægge økonomien.

Han kritiserer Boris Johnsons coronahåndtering og fortæller blandt andet, at premierministeren sætter sin egne interesser over befolkningens helbred og ikke følger de sundhedsfaglige anbefalinger.

Hårde og alvorlige anklager, mener Jakob Illeborg, og det viser sig, at Dominic Cumming har dokumentation for nogle af dem.

Han har overfor det britiske medie fremlagt en WhatsApp-besked fra premierministeren, hvori det fremgår, at Boris Johnson ikke vil bruge penge på at redde befolkningen over 80 år, som dør af virussen:

»Gennemsnitsalderen, for dem, der dør, er mellem 81 og 82 for mænd og 85 for kvinder. Det er over forventet levetid, så få corona, og lev længere … Jeg tror ikke på, at sundhedssystemet er under pres. Jeg tror, vi er nødt til at tænke over vores fremgangsmåde, der er højst tre millioner mennesker i landet over 80 år. Det viser, vi ikke skal lave et nationalt lockdown,« skrev Boris Johnson til Dominic Cummings tilbage i oktober.

Interviewet med Dominic Cummings er blevet vidst på BBC den 20. juli. Foto: JEFF OVERS/BBC Vis mere Interviewet med Dominic Cummings er blevet vidst på BBC den 20. juli. Foto: JEFF OVERS/BBC

Ifølge Jakob Illeborg er der to måder at kigge på Dominic Cummings' anklager på.

For forholdet mellem Dominic Cummings og Boris Johnson gik allerede galt i november 2020, hvor toprådgiveren blev fyret.

»Boris Johnson-støtterne ser det som ren hævn. Den forsmåede rådgiver, der hævner sig over sin fyring. Det er langt over stregen at sige sådan noget om den siddende premierminister. Han fortæller om det allerhelligste med det formål at sværte Boris Johnson til, så han ikke er valgbar,« siger Jakob Illeborg.

På den anden side har Dominic Cummings dokumentation for flere af sine påstande, og det billede af premierministeren, han skaber, passer godt på den Boris Johnson, vi ser.

Dominic Cummings forlader Downing Street efter sin fyring. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Dominic Cummings forlader Downing Street efter sin fyring. Foto: HENRY NICHOLLS

»Det viser en Boris Johnson, der er kaotisk og ikke særlig arbejdsvillig, men uduelig, doven og uempatisk, og som ifølge Cummings ikke har nogen agenda eller politik. I efteråret var han meget imod nedlukningen, og her kom det allerede på tale med de 80-årige. Nu får vi bare mere af vide.«

Og måske er begge dele sandt. Måske er dét, Dominic Cummings siger sandt, men måske er han også på et hævntogt.

Ifølge Jakob Illeborg kan det meget vel være sådan, det hænger sammen. Uanset, så er det i hvert fald en stor klods om benet for Boris Johnson, der ikke ligefrem har brug for denne negative omtale.

»Han har redet på en popularitetsbølge, men nu viser flere målinger, at han har et stort popularitetsproblem.«

Ifølge Jakob Illeborg synes 39 procent i Storbritannien, at Boris Johnson gør det godt, og 54 procent, at han gør det dårligt..

»Det er en meget høj procent, og Cumming slår gift omkring Boris Johnson. Han skal passe på, for det går den gale vej med populariteten, flere i hans eget parti kan heller ikke lide ham, og mange af hans stemmer er ældre over 80,« siger Jakob Illeborg.

Udadtil virker det måske ikke til at påvirke BBoris Johnson det store, men sådan er virkeligheden ikke, mener Jakob Illeborg:

»Selvom Boris Johnson prøver at nedspille Dominic Cummings og grine af det, ved han udmærket, at det er farligt, og at Cummings ikke har tænkt sig at stoppe igen.«