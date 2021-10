Han er kendt fra Ocean’s-filmene, the Descendants og Nespresso-reklamerne, og så er han ikke bange for at give sine politiske meninger til kende.

George Clooneys holdninger om den politiske scene i USA har skabt spekulationer om, hvad der er næste skridt i hans karriere.

For den 60-årige skuespiller og instruktør har offentligt tilkendegivet sin støtte til Præsident Joe Biden og udtalt, at USA stadig er ved at hele efter fire år med ekspræsidenten Donald Trump.

Trump er også skyld i Bidens dalende popularitet, hvis man spørger Clooney.

I et interview til the Andrew Marr Show produceret af BBC, som blandt andet skulle omhandle hans nye film 'The Tender Bar', blev skuespilleren derfor spurgt direkte ind til, om han kunne finde på at stille op som præsident i landet.

Svaret her var klart og tydeligt:

»Nej, for jeg kan faktisk godt lide at have et godt liv,« forklarede George Clooney og fortsatte:

»Om 20 år bliver jeg 80. Det er en høj alder. Det er lige meget, hvor meget du træner, eller hvad du spiser. Du er 80 år. Derfor vil vi sikre os (George Clooney og hustru, red.), at vi nyder disse år på bedst mulig vis.«

George Clooney og hustruen Amal Clooney var til premieren på 'The Tender Bar' 10. oktober under den 65. udgave af London Film Festival, som er instrueret af Clooney selv.