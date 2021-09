Den amerikanske forsvarschef Mark Milley gik rundt til alle i lokalet.

»Forstået?« spurgte han hver og en af de tilstedeværende, mens han kiggede dem i øjnene.

En kommende bog, 'Peril', beskriver, hvordan topgeneralen to dage efter 6. januaroptøjerne på Kongressen indkaldte til et hemmeligt møde i Pentagon af frygt for, hvad daværende præsident Donald Trump kunne finde på. Det skriver eksempelvis CNN og New York Times, der har haft bogen til gennemlæsning.

Forsvarschefen var »sikker på, at Trump var ramt af alvorligt mentalt forfald efter valget, fordi Trump var blevet manisk, råbte af medarbejdere og skabte sin egen alternative virkelighed med de uendelige konspirationsteorier om valget.«

Mark Milley tog ekstraordinære skridt for at stoppe Donald Trump.

På det hemmelige møde, som Donald Trump altså ikke havde kendskab til, ville Mark Milley sikre sig at eksempelvis procedurerne for affyring af atomvåben ville blive overholdt.

Det skulle indebære, at forsvarschefen selv skulle være en del af en enhver proces og rådgivning af Donald Trump, og det skulle alle involverede love ville ske, »uanset hvad de ellers fik at vide«.

Og det gjorde de.

'Peril' er skrevet af de respekterede journalister Bob Woodward, der afslørede Watergate-skandalen, og Robert Costa. Bogen er blevet til baggrund af interview med mere end 200 personer med førstehåndskendskab til begivenhederne samt et utal af dokumenter.

Du ved, at han er skør. Han har været skør i lang tid. Nancy Pelosi til Mark Milley

Heri lyder det videre, at Mark Milley med sin instruks om at sikre landets atomvåben »kan have overskredet sin autoritet og givet sig selv ekstra magt«, men at han gjorde det »i god tro for at undgå et historisk brud i den internationale orden, for at undgå en utilsigtet krig med Kina eller andre og for at forhindre at atomvåbnene blev taget i brug.«

Altså af Donald Trump

Bogen beskriver videre, hvordan Mark Milley samme dag talte i telefon med den kinesiske topgeneral Li Zuocheng, der blev forsikret om, at USA ikke var i færd med at angribe Kina.

Samme dag blev det også til et opkald fra topdemokraten Nancy Pelosi, der også udtrykte bekymring om, at Donald Trump kunne finde på at tage landets atomvåben i brug for at blive ved magten.

Donald Trump i præsidenttiden, bagerst ses blandt andet Mark Milley (th.).

»Du ved, at han er skør. Han har været skør i lang tid,« lød det fra hende.

Hvortil Mark Milley forsikrede, at de nødvendige forholdsregler var blevet taget. Han replicerede: »Madam Speaker, jeg er enig i alt, hvad du siger.«

Lignende oplysninger er tidligere på året kommet frem i bogen 'I Alone Can Fix It', hvori det fremgår, at Mark Milley og andre topgeneraler i forsvaret tog sig netop helt særlige forholdsregler på grund af Donald Trumps påstande om valgfusk efter valgnederlaget til Joe Biden.

Her forberedte de sig ifølge dén bog blandt andet på, hvordan de skulle stoppe et eventuelt kup, hvis det skulle komme dertil.

Donald Trump bor i dag i Florida, men han besøgte New York i weekenden i forbindelse 9/11-mindeceremonierne.

Donald Trump har over for The Hill reageret på oplysningerne i 'Peril' og kaldt det for »fake news«.

Den tidlige præsident forsikrer videre, at han aldrig har overvejet at angribe Kina og kalder samtidig forsvarschef Mark Milley for et »fjols«, der burde »blive anklaget for landsforræderi for at have talt med sin kinesiske modstykke bag præsidentens ryg«.

»Folkene, der har fabrikeret historierne er syge og demente, og dem, der har udgivet dem, er lige så slemme,« lyder det fra Donald Trump og anklager videre forfatterne for at skrive fiktion frem for fakta.

'Peril', der kan oversættes som 'fare', udkommer 21. september.