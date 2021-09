Joe Petito sagde det lige pludselig under sin tale. Bare en enkelt sætning.

»Hvis du er i et forhold, der måske ikke er det bedste for dig, så kom ud af det. Nu,« lød det.

Bemærkningen faldt i forbindelse med den mindehøjtidelig, der søndag blev holdt for hans datter, Gabby Petito – bare en uge efter at hun blev fundet død i en nationalpark i Wyoming.

Allerede inden havde sagen om den kun 22-årige amerikanske kvindes mystiske forsvinden dog allerede trukket massevis af overskrifter ikke bare i USA, men i hele verden.

Joe Petito (tv.) holdt tale ved mindehøjtideligheden. Ved hans side ses Gabby Petitos stedfar, James Schmidt. Vis mere Joe Petito (tv.) holdt tale ved mindehøjtideligheden. Ved hans side ses Gabby Petitos stedfar, James Schmidt.

Ikke mindst fordi hendes forlovede, Brian Laundrie, i snart et par uger har været forsvundet, efter at han pludselig vendte alene hjem fra den månedlange roadtrip, parret ellers var i gang med. Uden at sige et ord om, hvad der var sket.

Det er i den kontekst, at Joe Petitos korte udbrud har vakt opmærksomhed. Også fordi der er dukket optagelser op fra en betjents såkaldte bodycam, fordi parret undervejs på deres tur blev stoppet af politiet midt i skænderi. Her kunne Gabby Petito ses grædende. Se det øverst i artiklen.

En tilstedeværende betjent har desuden sagt, at hun vurderede det unge pars forhold til at være »giftigt«.

Ved søndagens mindehøjtidelighed sagde Joe Petito videre, at han og familien siden har modtaget mange mails fra folk, mænd og kvinder, der har valgt at forlade forhold, der ikke var »det bedste for dem«. Som reaktion på det, der er sket for hans datter.

Sørgende til mindehøjtideligheden. Foto: STEPHANIE KEITH Vis mere Sørgende til mindehøjtideligheden. Foto: STEPHANIE KEITH

Mange havde T-shirts med Gabby Petito på. Foto: STEPHANIE KEITH Vis mere Mange havde T-shirts med Gabby Petito på. Foto: STEPHANIE KEITH

»De har valgt at passe på sig selv. Og at se det ske, og at folk på den måde er blevet inspireret af Gabby er vildt,« sagde Joe Petito.

Det var i Gabby Petitos fødeby, Blue Point på Long Island ved New York, at søndagens mindehøjtidelighed fandt sted. Her var der allerede en time, inden dørene blev åbnet, en lang kø af folk udenfor begravelsescentret. Mange af dem grædende. Og mange i T-shirts med den døde kvindes navn på.

I sin følelsesladede tale omgivet af billedet af Gabby Petito håbede Joe Petito desuden på, at datterens livsstil, hvor hun havde rejst og set meget i en alder af bare 22 år og var åben over for »alle mennesker uanset køn og nationalitet«, også kunne påvirke andre.

»Hun var den mest fantastisk person, jeg nogensinde har mødt,« sagde faren:

»I skal ikke være kede af det. Når I tager herfra i dag, vil jeg bede jer om at lade jer inspirere af hende: Hun elskede i bogstaveligste forstand alle mennesker. Lad jer inspirere af det. Hele kloden kender nu hendes navn, og hun har allerede inspireret en masse kvinder og mænd til at gøre, hvad der er bedst for dem: Sæt dig selv først og gør det, mens du stadig har tid.«