Ping. En besked tikker ind på telefonen, og man skal med det samme gå i selvisolation. Den besked har hele 619.000 englændere modtaget denne uge. Nu er der akut mangel på arbejdskraft og varer i supermarkederne.

Antallet af indlagte briter med covid-19 var onsdag det højeste siden januar. Deltavarianten gør sit indhug. Der er omkring 50.000 nye smittede hver dag, men eksperter advarer om udsigt til mellem 100.000 og 200.000 smittede dagligt i løbet af august.

Frygten for smitten i sig selv er med til at lamme samfundet. For at forhindre at folk uforvarende deltager i smittekæden, har det britiske sundhedssystem oprettet en app, der automatisk informerer borgerne, hvis man har været tæt på en smittet person for længe. Man bliver i så fald bedt om at gå i isolation, indtil man har fået taget en pcr-test.

Men dette system har i sig selv vist sig problematisk. For smitten spreder sig tilsyneladende så hurtigt, at mange erhvervsdrivende nu klager over, at der ikke er nok arbejdskraft til at holde maskinerne i gang.

Mangel på ansatte til at pakke og levere fødevarene til supermakrederne er blevet et stort problem.

»De mange meddelelser til folk, der ikke nødvendigvis er smittet, putter et enormt pres på detailhandlen og vores evne til at have nok varer på hylderne og kunne holde åbent som sædvanligt. Det er helt uholdbart, og regeringen bliver nødt til at handle nu,« siger Andrew Opie, direktør for British Trade Consortium, til The Guardian.

Supermarkederne har i ugevis advaret om, at man kunne ende i denne situation. Boris Johnsons regering har lovet handling, og torsdag meldte regeringen ud.

»Vi er naturligvis bekymrede over situationen. Jeg har snakket med branchen, og vi er på vej med en liste over ansatte, der ikke behøver at gå i selvisolation, fordi de er nødvendig arbejdskraft. Det bliver naturligvis en begrænset liste,« siger erhvervsminister Kwasi Kwarteng til Sky News.

Imens reagerede nogle briter på nyheden om varemangel i supermarkederne ved vanen tro at skynde sig ned og tømme andre butikshylder.

»Vi beder vores kunder om ikke at hamstre og i stedet at shoppe ansvarligt. Supermarkederne arbejder hårdt på at sikre leverancer af varer, og hamstring vil bare gøre problemet værre,« siger Richard Walker, administrerende direktør for supermarkedet Iceland, til Sky News torsdag.

Både Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak er gpet i selvisloation. det samme er oppositionsleder Keir Starmer.

Andre supermarkedskæder advarer om mangel på særlige varegrupper på grund af manglende leverancer. Flere supermarkedskæder har nærmest febrilsk indrykket jobannoncer.

Og det er ikke kun supermarkederne, der lider. Benzinfirmaet BP lukkede torsdag flere benzinstationer på grund af mangel på benzinleverancer.

Også restaurationsbranchen er hårdt ramt. B.T. talte onsdag med Trevor Gulliver, ejeren af den berømte St. John-restaurant i London.

»Det er nærmest umuligt at skaffe arbejdskraft. Hele ideen med at pinge folk på denne måde er et stort selvmål. Vi ved jo ikke fra dag til dag, hvem der møder ind, og det betyder, at vi hele tiden er i nødberedskab. Det er fuldstændig uholdbart og ødelæggende for økonomien,« siger Trevor Gulliver til B.T.

Selv de varer, der faktisk ankommer til supermarkederne bliver ikke altid stillet på hylderne, fordi der mangler arbejdskraft til dette også.

Det helt store problem er, at det formodentlig bliver betydeligt værre, før det bliver bedre. Smitten med deltavarianten forventes at vokse betragteligt de næste uger.

Blandt de mange hundredtusinder i selvisolation er lige nu både premierminister Boris Johnson, oppositionsleder Keir Starmer, finansminister Rishi Sunak og sundhedsminister Sajid Javid.

Forvirringen omkring Johnson-regeringens håndtering af den eskalerende krise breder sig også fra dag til dag. Der har været modsatrettede meldinger om, hvorvidt det er lovpligtigt at gå i selvisolation, og flere og flere borgere har valgt at slette den meget omtalte NHS-app, der pinger folk, hvis de har været i nærkontakt med smittede.

Situationen i England lige nu bør være en advarsel til andre europæiske lande om de meget vanskelige samfundsproblemer, som en pludselig og voldsom smittestigning med deltavarianten medfører. England er stadig det sted i Europa med mest deltavariantsmittede, men lande som Frankrig, Spanien, og Italien og en række andre europæiske lande oplever også eksplosiv vækst i antallet af smittede.