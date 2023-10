Hun har været sporløst forsvundet i flere måneder.

Nu er den svenskfødte sangskriver og model Camela Leierth-Segura blevet fundet i live.

Det bekræfter politiet i Beverly Hills over for Independent, der har fået oplyst, at »sagen nu er lukket«.

Også veninden Cecilia Foss fortæller om den lykkelig udgang på mysteriet.

»Hun blev fundet for et par timer siden. Hun er i trygge hænder nu,« lyder det til mediet i en kortfattet besked fra i lørdags.

Det var sidst i august, at venner og familie meldte Camela Leierth-Segura savnet, efter at hun ikke havde givet lyd fra sig siden en sms afsendt sidst i juni.

Samstemmigt fortalt flere dengang, at det var ganske usædvanligt for Camela Leierth-Segura, der især er kendt for at have været med til at skrive Katy Perry-hittet 'Walking On Air'.

»Min værste frygt er, at nogen har hende og gør hende fortræd,« som førnævnte Cecilia Foss sagde dengang.



Det vides ikke, hvad der i virkeligheden er sket med Camela Leierth-Segura.

Politiet i Beverly Hills er kommet med yderligere oplysninger.

Heller ikke Cecilie Foss ved noget.

»Familien har bedt om fred, og politiet har ikke sagt noget, så jeg ved kun, at hun er blevet fundet,« siger hun.

Camela Leierth-Segura har også udgivet flere sange under sit scenenavn Camela Leierth.