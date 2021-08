Esther Dingley var på vandrerejse gennem Europa, da hun pludselig forsvandt på en af sine gåture. Nu er hun fundet død.

Det sker næsten syv måneder efter, at Esther Dingley blev meldt savnet.

Ifølge The Guardian vandrede Esther Dingley alene i Pyrnærene på grænsen mellem Frankrig og Spanien, da hun pludselig forsvandt.

På grund af hun ikke kom hjem til lejligheden på aftalt tidspunkt, meldte kæresten hende savnet.

Der startede så det eftersøgningsarbejde, der blev færdig for to uger siden.

Her fandt kæresten hende liggende død omringet af klipper.

Ifølge The Guardian er politiets vurdering, at dødsfaldet skyldes en ulykke.

På trods af, at Esther Dingley først nu er bekræftet død, er det taknemmelig familie, der har fået en afklaring på hele situationen.

»Vi har vidst i flere måneder, at chancen var enorm lille for at kramme vores lille kære Esther igen. Vi vidste, at vi nok aldrig kunne mærke hendes varme hænder, se hendes nydelige smil, og igen opleve måden hun lyser et rum op på,« fortæller moderen til Sky News.