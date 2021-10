Den 19. august 2020 havde den amerikanske sygeplejerske Sydney Sutherland snøret løbeskoene og var ude på en lille joggingtur i byen Newport.

Men den 25-årige kvinde kom aldrig hjem igen.

På vejen stødte hun nemlig ind i 29-årige Quake Lewellyn, der på bestialsk vis valgte at kidnappe, voldtage og derefter dræbe hende.

Den efterfølgende dag blev Sydney Sutherland meldt savnet, og derfor valgte frivillige, familie og venner at iværksætte en større eftersøgning af den forsvundne sygeplejerske.

Men blandt de mange mennesker gik én person rundt med en viden, der i dag er meget skræmmende: Quake Lewellyn.

Den 29-årige mand, der dagen inden havde voldtaget, dræbt og skaffet Sydney Sutherlands lig af vejen, valgte nemlig at deltage i eftersøgningen.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder People.

To dage efter drabet blev Sydney Sutherland så fundet livløs tæt på Quake Lewellyns hus, og ikke lang tid efter blev han anholdt af politiet.

I første omgang forsøgte han at overbevise ordensmagten om, at han ved en fejl havde kørt sygeplejersken ned, og at han efterfølgende i panik havde fået skaffet liget af vejen.

Kort efter krøb han dog til korset og indrømmede, at han havde banket Sydney Sutherland ihjel.

Mere end et år efter – i sidste uge – løb retssagen mod Quake Lewellyn så af stablen, og dér kom det frem, at de to faktisk kendte til hinanden, uden at dette blev uddybet.

Quake Lewellyn blev idømt livstid for drabet.