Coronakrisen gik hårdt ud over danskernes mentale sundhed.

Det viste et studie fra Statens Institut for Folkesundhed eksempelvis, der pegede på, at hver tredje havde oplevet depressions- og angstsymptomer under pandemien.

Én, der udviklede tegn på depression under den første nedlukning herhjemme, er 49-årige Annette Heick.

Til Hendes Verden fortæller hun, hvordan hun var alarmerende tæt på at få en depression, da hun fik stress, fordi det danske kulturliv lukkede ned og dermed forhindrede hende i sit arbejde som tv-vært, sangerinde og skuespiller.

»Det værste, der er sket i mit liv, var den første nedlukning af landet. Der tænkte jeg: »Det her, det dør jeg af«. Når folk sagde: 'Synes du ikke, det er meget hyggeligt?', kiggede jeg på dem og tænkte, de var blevet sindssyge. Det er det mindst hyggelige, jeg nogensinde har prøvet. Alle muligheder blev taget fra mig, jeg kunne intet lave, for der skete intet, ingenting, nul og niks,« siger Annette Heick til mediet.

Heldigvis åbnede landet så småt igen, inden det gik helt galt.

Og da kulturlivet så igen måtte lukke, var Anette Heick forberedt, da hun havde sat gang i en masse projekter, hun i stedet kunne kaste sig over.

Privat danner Annette Heick par med tv-kokken Jesper Vollmer. Sammen har de sønnerne Eliot og Storm på 16 og 11 år.