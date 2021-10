Turisterne stod ikke ligefrem i kø, da Bali torsdag genåbnede sine grænser for turister.

»Det er kun lige blevet meldt ud. Det vil tage tid. Landene og gæsterne har brug for tid,« lyder det fra ferieparadisets guvernør I Wayan Koster.

For ifølge nyhedsbureauet Reuters var »besøgende fra udlandet ingen steder at se« på dagen, hvor landets vigtige turistbranche igen skulle få gang i økonomien efter halvandet år med stramme coronarestriktioner.

Det kan til dels skyldes det, som nyhedsbureauet kalder en »rodet genåbning«. Ikke bare er den flere gange blevet udskudt, men detaljerne for torsdagens åbning af grænserne er samtidig faldet særdeles sent på plads.

Torsdag var Balis Ngurah Rai International Airport gabende tom, selv om turister igen var velkomne. Foto: ANTARA FOTO Vis mere Torsdag var Balis Ngurah Rai International Airport gabende tom, selv om turister igen var velkomne. Foto: ANTARA FOTO

Først onsdag blev en liste på 19 lande, hvorfra turister nu er velkomne på direkte fly til Bali, offentliggjort. Det er:

Italien, Frankrig, Spanien, Portugal, Norge, Sverige, Polen, Ungarn, Liechtenstein, Saudi-Arabien, De forenede Arabiske Emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait, Indien, Kina, Japan, Sydkorea og New Zealand (men altså ikke Danmark).

Samtidig skal turister stadig leve op til en række skrappe restriktioner, når de er ankommet til Balis varme vejr og hvide strande.

De skal blandt andet være fuldt vaccineret samt have en frisk, negativ coronatest. Dernæst skal man gå i karantæne i fem dage – og hvis en ny test på fjerdedagen igen er negativ, kan man få lov til at blive sluppet fri.

Bådene ligger klar til de turister, der endnu ikke er kommet. Billedet er taget torsdag. Foto: SONNY TUMBELAKA Vis mere Bådene ligger klar til de turister, der endnu ikke er kommet. Billedet er taget torsdag. Foto: SONNY TUMBELAKA

Bali har ligesom mange andre populære turistdestinationer i Asien været hårdt ramt af de lukkede grænser. Her var halvdelen af den indonesiske øs økonomi tidligere bygget op omkring strømmen af udenlandske gæster.

Nye tal viser, at kun 35 turister ankom til Balis lufthavn fra januar til juni i år, og som Halfia Londa, der havde en surfskole, tidligere har fortalt til Reuters: »Jeg bliver nødt til at låne penge bare for at have råd til at få noget at spise.«

Ifølge guvernør I Wayan Koster har Bali-hoteller dog allerede modtaget forespørgsler om bookinger i november. Hovedsageligt fra Europa.

»Vi håber, at der senest ved udgangen af oktober begynder at komme fly med turister, uanset om det er rutefly eller charterfly, som et tegn på, at turismen kan blive genoprettet på Bali,« siger han.