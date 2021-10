Sikkerhedsstyrelsen kræver, at 21 ud af 24 kontrollerede magnetsæt kaldes tilbage fra forbrugerne.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelse.

Årsagen er, at magnetsættene kan være farlige, hvis børn sluger magneterne.

»Samlesæt med små, kraftige magneter appellerer til, at børn bruger dem til leg, og derfor skal disse produkter altid betragtes som legetøj og overholde legetøjsreglerne. I de fleste af de testede produkter er magneterne meget kraftige, og så kan børn komme alvorligt til skade, hvis de sluger magneterne,« siger vicedirektør Christian Thorhauge fra Sikkerhedsstyrelsen.

Der er tale om samlesæt med stærke magnetiske kugler eller firkanter på 3-5 millimeter.

Derudover er et andet legetøjsprodukt med magneter krævet kaldt tilbage, og det betyder, at i alt 22 ud af 30 kontrollerede produkter har vist sig så farlige, at forbrugere skal advares mod dem.

Desuden blev der ved kontrollen fundet seks produkter med mangler i dokumentation eller mærkning, hvor der er givet påbud til forhandlerne om at få bragt det i orden.

Sikkerhedsstyrelsen har valgt at kontrollere et udvalg af de magnetsæt, efter at flere børn har måttet opereres, fordi de havde slugt magneter.