Du skal tænke dig godt om, inden du deltager i 'Squid Game'-udfordringen, som i øjeblikket hitter på det sociale medie TikTok.

Her er flere børn nemlig kommet slemt til skade, og det har nu fået en række læger til at reagere.

Det skriver Mirror.

Udfordringen, der storhitter på det sociale medie, går ud på, at man ligesom karaktererne i Netflix-succen 'Squid Game' skal forsøge at brække små stykker af en honningkage, indtil der til sidst kun er et enkelt stykke tilbage i midten.

'Squid Game'-udfordringen inkluderer en honningkage. Foto: EDGAR SU

Men for at lave kagen kræver det, at man smelter noget sukker ved en »ekstremt høj temperatur,« og det er her, at alvoren kommer ind i billedet.

Smeltningen af sukkeret afgiver nemlig en varm, klæbrig masse, der kan klistre sig fast som lim, og det har nu fået læger til at slå alarm, idet flere børn er blevet forbrændt.

Det skriver den britiske brandskade-forening BBA på Twitter.

⚠️Warning ⚠️ Burns services are seeing a spike in burn injuries following #squidgame and social media #honeycomb trend. Many are requiring surgery to treat. pic.twitter.com/ZOlLkmGTVB — British Burn Assoc. (@BritishBurn) October 20, 2021

Kayvan Shokrollahi, som er næstformand i British Burn Association (BBA), fortæller desuden til Mirror, at han er bekymret for, at man kun har set toppet af isbjerget i forhold til antallet af brandskader som følge af udfordringen.

»Problemet er, at sukkerets kogepunkt er over 150 grader, og ethvert spild eller kontakt af sukkermassen forårsager meget dybe forbrændinger i huden, hvilket forværres af det faktum, at det klæber sig fast, fortæller han og fortsætter:

»Det er også bekymrende, at aldersgruppen for patienter, der er indlagt for nylig, er 11 til 15 år, og en række har haft behov for hudtransplantationer,« fortæller Kayvan Shokrollahi, som er næstformand i British Burn Association (BBA).

Den sydkoreanske dramaserie 'Squid Game' er den mest sete Netflix-serie nogensinde, og har blandt andet skabt flere tendenser, heraf en stigning i antallet af solgte Vans-sko.