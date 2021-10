Har du fået set 'Squid Game'? Hvis ja, har du så lagt mærke til, hvad de har på fødderne?

Den sydkoreanske dramaserie, der for tiden er Netflix' helt store globale hit, har nu medført et enormt salgsboost hos skomærket Vans.

I serien, der handler om desperate sjæle, der med håb om at vinde mange millioner siger ja til at risikere livet i en række forskellige børne-lege, er karakterne iført hvide Vans-sko, og det har vist sig at have været et uhyre effektivt marketingsmæssigt.

Ifølge skomagasinet The Sole Supplier er salget af de hvide Vans-sko nemlig eksploderet med 7800 procent, siden serien fik premiere midt i september.

De hvide 'Squit Game'-sko er blevet et kæmpe efterårshit. Foto: YOUNGKYU PARK/NETFLIX

Og flere medier spekulerer lige nu i om 'Squid Game'-looket i år bliver det store hit til halloween.

Hollywood-mediet Variety skriver blandt andet, at seriens karakteristiske grønne og røde træningsdragter udover de hvide sko er blevet en eftertragtet vare.

'Squid Game' er ifølge Netflix blevet et af deres allermest sete serier nogensinde.

Der er endnu ikke meldt noget ud om en eventuel sæson to. Seriens forfatter Hwang Dong-hyuk har dog allerede i et interview med det britiske medie Times delt sine tanker om en fortsættelse af historien, hvor fokus drejes over mod døds-legenes bagmænd.