Den 22. oktober blev der i den amerikanske by Spokane fundet et lig med tape om anklerne, hænderne og munden i en forladt bil.

Det viste sig, at liget kunne identificeres som 19-årige Andrew Sørensen, som tidligere var meldt forsvundet.

Og nu er det så kommet frem, at Sørensens morder ifølge politiet er ingen mindre end hans ekskærestes far – 60-årige John Eisenman.

Det skriver New York Post.

Sørensen og Eisenmans datter forelskede sig nemlig i hinanden for en række år siden, men i oktober 2020 fik den 60-årige mand en forfærdelig nyhed.

Han har i hvert fald i retten fortalt, at politiet i oktober 2020 kunne oplyse ham om, at hans datter var blevet solgt til en sexhandelsring i Seattle, og at det var Sørensen, der stod bag.

Herefter lykkedes det Eisenman at finde sin datter og befri hende fra prostitutionen.

Men han var ikke færdig.

Eisenman valgte nemlig at konfrontere datterens ekskæreste, bortføre ham og derefter tage livet af ham.

Angiveligt skete det ved at bruge en 'byggeklods' til igen og igen at slå ham, indtil han afgik ved døden.

Først i fredags blev han så anholdt, og ifølge New York Post har han indrømmet drabet.