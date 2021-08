I Møre og Romsdal i det sydvestlige Norge er to personer fundet døde søndag aften.

Det skriver TV 2 Norge.

Ifølge mediets oplysninger er de to afdøde far og søn.

De befandt sig på et græsningsområde, hvor de selv har dyr.

Det lokale politi har mistanke om, hvad der kan være gået forud for hændelsen.

»Foreløbig kan vi ikke med sikkerhed sige, hvad der er sket, men der var okser på græsningsområdet, hvor de blev fundet,« oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiet var søndag på gerningsstedet for at lave undersøgelser.

Operationslederen ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvem de omkomne er, eller omstændighederne omkring dødsfaldet, men vil informere mere om hændelsen ved 15-tiden mandag.

En talsmand for en beredskabsgruppe i kommunen fortæller, at mange er berørt af hændelsen.

»Det er ikke et stort lokalsamfund, så det her berører mange. Nu koncentrerer vi os om, at de, som er hårdest ramt, får den hjælp, de har brug for,« siger Odd Jostein.

De pårørende er underrettet.