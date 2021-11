Man kan se meget fra rummet. For eksempel, at kineserne nu har bygget, hvad der ligner modeller af amerikanske krigsskibe, i næsten fuld størrelse.

De har bygget dem ude i Taklamakan-ørkenen i den nordvestlige del af landet. Formentlig skal de bruges til øvelser, hvis det skulle komme til krig eller spændinger mellem de to nationer.

Satellitbilleder fra det amerikanske selskab Maxar viser, at Kina har bygget en fuldskalamodel af et hangarskib og en destroyer. Det skriver tv-selskabet abcnews.

Det uafhængige U.S. Naval Institute (USNI) siger, at modellerne af skibene er en del af de nye mål, der bliver fastlagt af Folkets Befrielseshær. De skal formentlig udgøre mål for antiskibsmissiler.

Her ses omridset af en model af et krigsskib i Ruoqiang, Xinjiang i Kina. Foto: Maxar Technologies / Handout via REUTERS.

Disse satellitfotos viser, at Kina fortsat fokuserer på missiler, der kan ramme mål til søs, og de lægger vægt på den amerikanske flåde, skriver USNI.

Kina har massivt opgraderet militæret i de seneste år. Og dets muligheder og intentioner bekymrer USA, der har problemer nok i forhold til Kina.

Problemerne inkluderer udviklingen af missiler, der kan affyres fra land, søen eller luften og muligvis sænke skibe. Det gælder for eksempel det landbaserede DF-21D-ballistiske missil, der kendes som 'Hangarskibs-dræberen',

Ifølge en rapport fra det amerikanske forsvarsministerium tidligere denne måned udvider Kina atomvåben meget hurtigere, end USA forudså for bare et år siden.

På dette foto ses opbevaringsbygningerne og en model af et krigsskib. Foto: Maxar Technologies / Handout via REUTERS

Det gør styret i Beijing i stand til at matche – eller overgå – den amerikanske globale magt inden år 2050, hedder det i rapporten.

Kinas flåde og kystvagt får nye fartøjer med rekordfart. De koncentrerer dem i Det Sydkinesiske Hav – et havområde, som Kina kræver som sit eget.

Den amerikanske flåde må opdele sin styrke mellem Stillehavet, Den Persiske Golf, Middelhavet og andre regioner, hvor amerikanske interesser står på spil.