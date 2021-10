Når nøden er størst, er mor nærmest.

De fleste mødre går gennem ild og vand for deres sønner, og det gælder tilsyneladende også, hvis mor er regent og overhoved for syv uafhængige lande.

Den britiske dronning Elizabeth går nemlig efter alt at dømme til lommerne og punger ud, så hendes yndlingssøn prins Andrew kan slippe nogenlunde helskindet ud af den retssag, som lige nu belaster ikke bare ham, men hele det britiske monarki.

Det skriver avisen The Telegraph.

Den britiske dronning Elizabeth har angiveligt sagt ja til at betale sagsomkostningerne i en eventuel kommende retssag mod prins Andrew. (Arkivfoto) Foto: ANDREW MILLIGAN Vis mere Den britiske dronning Elizabeth har angiveligt sagt ja til at betale sagsomkostningerne i en eventuel kommende retssag mod prins Andrew. (Arkivfoto) Foto: ANDREW MILLIGAN

61-årige prins Andrew har længe været det celebre midtpunkt i en anklage om seksuelt misbrug af en mindreårig pige.

Hertugen af York var en af den afdøde finansmand Jeffrey Epsteins venner, og anklages for at have deltaget i fester og andre begivenheder hos rigmanden, hvor det var helt åbenlyst, at helt unge piger og kvinder blev udnyttet.

Den nu 38-årige amerikanske kvinde Virginia Giuffre har anlagt en civil retssag mod prinsen og anklager ham for at have tvunget hende til sex ved tre lejligheder tilbage i 2001. Giuffre var på det tidspunkt mindreårig efter amerikansk lov.

Nyheden om Dronningens bidrag breakede dagen efter, at det kom frem, at prinsen havde forstærket sit juridiske team med den amerikanske stjernejurist Melissa Lerner. I forvejen har prinsen allieret sig med Hollywoods topadvokat Andrew Brettler, som har speciale i sagen om sexkrænkelser.

Virginia Giuffre har anlagt et civilt søgmål mod prins Andrew. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Virginia Giuffre har anlagt et civilt søgmål mod prins Andrew. Foto: SHANNON STAPLETON

Sagen kan ende med at blive en endog meget dyr affære for den britiske prins, men hjælpen er tilsyneladende lige ved hånden.

The Telegraph skriver, at den 95-årige dronning allerede efter Andrews skandaløse interview med BBC i efteråret 2019 besluttede at dække sønnens advokatomkostninger.

Dronning Elizabeth vil angiveligt bruge noget af sin private formue til at betale de stjernedyre advokater, hvis salærer forventes at løbe op i millioner.

En kommende retssag vil kunne trække ud i måneder – måske år – og ender det hele med et forlig, bliver regningen sandsynligvis endnu større.

Prins Andrew har hyet to amerikanske stjernejurister til at kæmpe sin sag. (Arkivfoto) Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vis mere Prins Andrew har hyet to amerikanske stjernejurister til at kæmpe sin sag. (Arkivfoto) Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Prins Andrew mistede alle sine royale forpligtelser og protektioner efter sin tv-optræden hos BBC, hvor han efter mange briters mening ikke var i stand til at vise sympati for den pædofilidømte Epsteins mange ofre.

Han har også benyttet sig af diverse krumspring for at undgå en retssag. Ifølge amerikansk lov skal en sagsøgt have overrakt retsdokumenterne personligt.

Gennem flere uger forsøgte Andrew at undgå dette ved at gemme sig på kongefamiliens slotte.

Den hurdle skulle ifølge Virginia Giuffres advokater være overvundet, og forkyndelsen har fundet sted.

Prinsen nægter alle anklagerne mod ham.