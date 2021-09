Prins Andrew af Storbritannien skal inden længe tage plads på anklagebænken i en civil retssag.

Det skriver flere internationale medier.

Sagen er blevet anlagt af den amerikanske kvinde Virginia Giuffre, som hævder, at hun blev seksuelt misbrugt af prinsen, da hun var 17 år gammel.

Den dengang 17-årige Guiffre blev efter eget udsagn fløjet til London, til New York og til den nu afdøde, pædofilidømte milliardær Jeffrey Epsteins private ø i Caribien for at have sex med Andrew.

61-årige Prins Andrew afviser dog beskyldningerne og hævder, at han aldrig har mødt hende før.

Da Virginia Giuffre i august måned indgav søgsmålet mod prinsen udtalte hun følgende:

»Jeg holder prins Andrew ansvarlig for, hvad han gjorde mod mig,« sagde 37-årige Virginia Giuffre i den forbindelse og tilføjede:

»De magtfulde og rige er ikke fritaget for at blive holdt ansvarlige for deres handlinger. Jeg håber, at andre ofre vil se, at det er muligt ikke at leve i stilhed og frygt, men at genvinde sit liv ved at tale og kræve retfærdighed.«