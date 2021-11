Hvis Guinness Rekordbog kårede rekorden for længst parkerede bil samme sted, ville 94-årige Angelo Fregolent formentlig have en god chance for at vinde.

Siden, han steg ud af den engang i 1974, har hans blå Lancia Fulvia nemlig stået parkeret det samme sted. På gaden Via Zamboni i den italienske by Conegliano. Det skriver flere medier, heriblandt The Mirror.

I løbet af de år, der er gået, er bilen blevet en del af det lokale landskab – og senere hen endda en form for turistattraktion. Den blå Lancia Fulvia blev sågar så populær, at den fik sin egen Google Maps-markør.

Byens guvernør, Luca Zaia, husker da også, hvordan han passerede bilen på sin vej til og fra skole.

Men nu er det altså slut. Efter 47 år.

Ifølge den italienske avis Il Gazzettino, besluttede byens embedsmænd at flytte bilen, da placeringen var problematisk for både trafik og fodgængere.

Det betød, at det blå køretøj – efter næsten fem årtier – blev fjernet fra gaden 20. oktober.

Her blev bilen bragt til Auto e Moto d'Epoca-motorudstillingen i Padua, for i en kort periode at blive fremstillet sammen med andre klassiske biler.

Herefter vil bilen blive restaureret og så kommer den atter tilbage på sin plads. Næsten, i hvert fald.

Byens indbyggere diskuterede sig nemlig frem til, hvad der skulle ske med køretøjet. Så meget, at emnet gik viralt i Italien. Blandt andet blev der foreslået at omdanne Lancia Fulviaen til et form for bymonument.

Den endelige beslutning faldt dog på, at bilen bliver parkeret i skolegården ved Cerletti Enologiske Skole i Conegliano, som ligger lige over for Angelo Fregolents hjem. På den måde kan han og konen fortsat beundre det lokale vartegn – og turisterne kan frit aflægge visit.