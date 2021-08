Det er skamfuldt, at regeringen ikke har hentet medarbejdere ud af Helmand, før Taliban rykkede ind.

Det mener tidligere politiker i Enhedslisten og nuværende medlem af partiets hovedbestyrelse, Pelle Dragsted.

Det skriver han i et tweet.

»At vi som land skal huskes for at have efterladt dem, der har hjulpet os i en farlig situation, til de her taliban-mordere, det er skamfuldt« siger Pelle Dragsted til B.T. og forklarer:

»De seneste 20 år har mennesker sat deres liv på spil ved at arbejde for os og vores soldater i Helmand-provinsen. De mennesker er nu i største livsfare og ansvaret for det, ligger ét sted, og det er ene og alene ved regeringen og flertallet på Christiansborg, der ikke vil evakuere de her mennesker og sende dem i sikkerhed i tide.«

Torsdag blev regeringen og et flertal af partierne i Folketinget enige om en aftale, der gør det muligt for lokalt ansatte på den danske ambassade i Kabul at komme til Danmark sammen med deres nærmeste familie. Hvis de altså har arbejdet på ambassaden inden for de seneste to år.

Men regeringen har nølet med at få den aftale i land, mener Pelle Dragsted.

»Vi aner ikke, hvad der nu sker med de her mennesker. Løbet er kørt. Vi kan ikke længere hjælpe dem ud, og det er helt forfærdeligt.«

»Nu kan vi kun håbe, at de her mennesker når til ambassader i nabolandene, hvor vi kan hjælpe dem og sørge for, at de kommer til Danmark, hvis de har lyst,« siger bestyrelsesmedlen i Enhedslisten, Pelle Dragsted.