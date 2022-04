Mikhail Khodorkovskij retter fingeren direkte mod dem, han engang selv delte status med.

»Offentlige personer kan ikke bare liste ud i stilhed og derefter forholde sig tavse,« siger han.

Beskeden er rettet mod de stenrige russiske oligarker Mikhail Fridman og Pyotr Aven. Og i et interview med Washington Post er budskabet klart:

De har et medansvar for at få stoppet Vladimir Putin og invasionen af Ukraine – og det kan kun ske ved, at de siger fra over for den russiske præsident, lyder det fra Khodorkovskij.

Pyotr Aven er chef for Alfa Bank. Foto: Pavel Golovkin

»Hvis man er rejst, skal man offentligt tage afstand (fra Putin, red.), ellers må vi jo foranlediges til at tro, at man agerer på vegne af Kreml,« siger Mikhail Khodorkovskij med henvisning til, at Mikhail Fridman og Pyotr Aven forlod hjemlandet, efter at Rusland gik ind i Ukraine:

»De burde stille sig op ved mikrofonen og sige, at Putin er en krigsforbryder, og at det, han foretager sig, er en forbrydelse, at krigen mod Ukraine er en forbrydelse. Sig det, så vi ved, at Putin ikke har kontrol over jer.«

Mikhail Khodorkovskij ved selv, hvad konsekvensen kan blive, hvis man går imod Vladimir Putin.

Kort fortalt var han frem til 2003 en af verdens allerrigeste mænd på grund af sin position som topchef i olieselskabet Yukos, og han regnes som en af Ruslands oprindelige oligarker sammen med blandt andre Mikhail Fridman og Pyotr Aven.

Vladimir Putin (tv.) med Mikhail Khodorkovskij, inden deres forhold løb af sporet. Foto: STF

Men på grund af sine politiske ambitioner kom han på kant med Vladimir Putin, blev anholdt og fik en fængselsstraf for skatteunddragelse, mens Yukos blev overtaget af den russiske stat.

I 2013 blev han benådet. Fra sin bopæl i London er han i dag en skarp kritiker af Putins Rusland.

Også Mikhail Fridman og Pyotr Aven opholder sig i øjeblikket uden for Rusland, men på grund af forbindelsen til Kreml er de underlagt hårde restriktioner, som de har fortalt om i interview.

Her har der dog ikke lydt et eneste kritisk ord over for Vladimir Putin. Blandt andet har de forsvaret sig med, at det i så fald vil gå ud over deres medarbejdere hjemme i Rusland.

Anatoly Chubais var manden bag den store privatisering af de statslige selskaber – og var i virkeligheden på den måde med til at skabe de enorme formuer for eksempelvis Mikhail Khodorkovskij, Mikhail Fridman og Pyotr Aven. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

Det afviser Mikhail Khodorkovskij som »dækhistorier«.

»Det er latterligt at høre på. Det betyder jo, at Putin kontrollerer dem. Og hvis han gør det, betyder det jo også, at deres ressourcer kan blive brugt under krigen,« siger han og henvender sig ikke bare direkte til Mikhail Fridman og Pyotr Aven – men også specifikt til Anatoly Chubais, der er den embedsmand med højest rang i Putin-regeringen, der har forladt Rusland siden invasionens begyndelse:

»Det her er ægte krig. Folk dør hver dag. Regimet, I har arbejdet for, slår folk ihjel. Jeres personlige skæbner betyder ikke noget sammenlignet med det her. Tag risikoen.«

I interviewet siger Mikhail Khodorkovskij, at Vladimir Putin valgte at gå ind i Ukraine, fordi han efterhånden kun taler og rådfører sig med en smal kreds af mennesker, der har »forvrænget hans billede af virkeligheden«.

Mikhail Khodorkovskij (tv.) i forbindelse med retssagen. Foto: VIKTOR KOROTAYEV

Det er noget, Khodorkovskij også berører i et interview med CNN. Her lyder en vurdering, at Vladimir Putin er blevet overrasket over, hvad der er sket i Ukraine – og at det har påvirket beslutningerne.

»Situationen er blevet meget kompliceret. Til at begynde med ville Putin have et regimeskifte i Kyiv og indsætte sine egne marionetter, og han troede, at han ville blive mødt af et ukrainsk folk, der smed blomster i gaderne,« siger Mikhail Khodorkovskij:

»Da det ikke skete, gik han amok. Og at folk i eksempelvis Kharkiv ikke mødte ham blomster, gjorde ham ikke bare rasende: Det gjorde ham i bogstaveligste forstand gal (altså skør eller vanvittig, red.). Det var på det tidspunkt, at han begyndte at bombe Kharkiv og Kyiv.«

Mikhail Khodorkovskij mener dog, at situationen i Ukraine i sidste ende vil føre til Vladimir Putins fald fra magten.