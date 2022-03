Kan du forestille dig noget værre end dette:

Hav mere end 83 milliarder kroner på bankkontoen som verdens 128. rigeste mand i verden, men få pludselig et forbud mod at bruge dine penge.

Det hævder den russiske oligark Mikhail Fridman er straffen til ham på grund af Ruslands invasion af Ukraine, skriver det britiske medie Independent.

Mikael Fridman på 57 år er bosiddende i et victoriansk palads i London, som han købte for 90 millioner dollars i 2016.

Men på grund af Storbritanniens sanktioner mod Rusland, så er hans betalingskort blevet spærret.

Og det har fået den stenrige oligark til at rynke pandebrynene.

Nu kan ikke længere få lov at betale for en middag et af Londons fine steder eller for den sags skyld tage en taxi til en af Londons restauranter.

»Myndighederne i Storbritannien burde give mig et vist beløb, så jeg kan tage en taxa og købe mad, men det vil være et meget begrænset beløb i forhold til leveomkostningerne i London,« siger Fridman til den spanske avis El Pais.