Fragtskibet Golden Ray var lastet med omkring 4200 biler, da det pludselig fik overbalance og lagde sig på ryggen ud for den amerikanske østkyst.

Et besætningsmedlem var formentlig årsag til det store forlis, der kostede den nette sum af 1,3 milliarder kroner. Det skriver Sky News.

Det sydkoreanske fragtskib lagde sig på siden i september 2019, og det sidder stadigvæk fast ud for delstaten Georgia, selvom redningsarbejdet med at få vraget væk er gået i gang i november sidste år.

Nu viser en undersøgelse fra The National Transportation Safety Board (NTSB) det samme, som en ekspert sagde under en høring sidste år: Skibet havde ikke nok vand som ballast under dæk.

Folk ser på fra Jekyll Island. Foto: Sean Rayford Vis mere Folk ser på fra Jekyll Island. Foto: Sean Rayford

Det fik det 199 meter lange skib til at være for tungt på toppen, og derfor lagde det sig ned.

Situationen blev ikke bedre af, at en dør stod åben på et af de lavere dæk – det betød, at vandet kunne fosse ind.

Nogle medlemmer af besætningen var strandet ombord på skibet, og de blev reddet fra maskinrummet. Alle slap fra forliset med livet i behold.

Skibet havde netop forladt havnen i Brunswick, og det var kun nået 110 km fra kysten, da dets system til at manøvrere med fejlede.

Fejlen med ballasten skyldes efter al sandsynlighed en fejl hos en af de mest erfarne medlemmer af besætningen. Der manglede omkring 1.500 tons ballast.

'Chefofficeren lavede en fejl med ballasttankens data, da han indtastede dem i skibets stabilitetscomputer.' Sådan hed det i rapporten fra NTSB.

Chefofficeren afleverede sin rapport til skibets kaptajn, og dokumentet tilføjer, at han ikke var trænet godt nok i at bruge softwaren til at kalkulere skibets stabilitet.

Arbejdet med at få vraget væk fra stedet forventes at vare adskillige måneder endnu.