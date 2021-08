Tilhængere af Donald Trump stormede 6. januar kongresbygningen i Washington D.C. i et forsøg på at forhindre lovgiverne i at godkende demokraten Joe Bidens sejr ved præsidentvalget i november. Onsdag har Repræsentanternes Hus vedtaget at nedsætte et udvalg, der skal granske hele den dramatiske hændelse. (Arkivfoto). Shannon Stapleton/Reuters