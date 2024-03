Skrækscenariet er til at tage og føle på: En strøm af migranter mod Europas grænser – orkestreret af Vladimir Putin.

»Det lyder meget plausibelt, at de i den her hybridkrigsførsel vil forsøge at bruge det som våben også,« siger Jacob Kaarsbo, tidligere chef i Forsvarets Efterretningstjeneste og i dag senioranalytiker hos Tænketanken Europa:

»Vi kan lige så godt forberede os på, at det er det, vi kommer til at stå over for. Derfor skal vi være klar.«

Som B.T. forleden beskrev, har mediet The Telegraph på baggrund af blandt andet efterretningsdokumenter kunnet fortælle, hvordan Rusland har intensiveret sin indsats i Afrika.

Her migranter ved grænsen mellem Belarus og Polen, hvor sidstnævnte har bygget et stort hegn for at kunne kontrollere grænseovergangen. Foto: Wojtek Radwanski/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her migranter ved grænsen mellem Belarus og Polen, hvor sidstnævnte har bygget et stort hegn for at kunne kontrollere grænseovergangen. Foto: Wojtek Radwanski/AFP/Ritzau Scanpix

Nærmere betegnet for at få kontrol over de vigtigste migrantruter mod Europa. Det skulle eksempelvis være via den omstridte Wagner-gruppe.

Som en sikkerhedskilde har forklaret til Telegraph:

»Hvis du kan kontrollere migrantruterne mod Europa, så kan du effektivt kontrollere valghandlinger, fordi du kan forhindre eller oversvømme et bestemt område med migranter med henblik på at påvirke folkeopinionen på et afgørende tidspunkt.«

Og Jacob Kaarsbo kan altså godt se det som et alternativt våben fra det russiske styre i det opgør mod Vesten, som Vladimir Putin ofte har udtalt allerede er i gang.

Årsagen er indlysende.

»Lige præcis migrantområdet har før været en akilleshæl for Europa, og det er derfor, at det også er noget, som Putin kunne finde at udnytte igen,« siger analytikeren:

»Jeg kan ikke sige med sikkerhed, at de vil gøre det, men vi må forberede os på, at det bestemt er en sandsynlighed, at de vil gøre det.«

De fleste husker vel de somre, hvor massive mængder af migranter lammede EU og satte enormt pres på især græske og italienske myndigheder.

Ved den finske grænes menes migranterne at have fået udleveret cykler i Rusland, så det var muligt at komme frem til grænsen. Foto: Lehtikuva/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Ved den finske grænes menes migranterne at have fået udleveret cykler i Rusland, så det var muligt at komme frem til grænsen. Foto: Lehtikuva/Reuters/Ritzau Scanpix

Der har ligeledes allerede inden for de senere år været eksempler på, hvordan man fra russisk side ligefrem har fløjet migranter ind i Rusland og Belarus for derefter at sende dem mod grænserne til Polen og Finland.

På den led kan det være et supplement til de allerede kendte former for hybride krigsførelser. Ikke mindst truslerne mod den såkaldte kritiske infrastruktur.

Her har der været historier fremme om, hvordan russiske 'forskerskibe' skulle have kortlagt søkabler i de danske farvande.

Ligeledes har der de seneste måneder været sabotageaktioner mod svenske malmtog i Nordsverige, som Rusland også mistænkes for at stå bag.

Men samtidig er disse formodede russiske nålestiksoperationer på fremmed jord svære at bevise – og slå tilbage mod.

»Det er jo ikke noget, der fra Vestens side vil komme et militært modsvar på,« siger Jacob Kaarsbo:

»Det ved Putin, og det er jo der, man kan frygte for, hvad der så kan ske, for så ændrer den russiske kalkule sig hele tiden i forhold til, hvad de kan finde på.«