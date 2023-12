De seneste tre uger har ingen hørt fra den russiske politiker Aleksej Navalnyj.

Men nu er der nyt. Han er blevet fundet i en straffekoloni i det nordvestlige Sibirien.

Det oplyser hans talskvinde Kira Jarmysj på mediet X, ifølge VG og Reuters.

»Vi har fundet Alexej Navalnyj. Han er nu i en straffekoloni i Yamal Nenets-regionen. Hans advokat besøgte ham i dag, han har det godt,« skriver hun.

Den 47-årige Navalnyj er Ruslands mest fremtrædende oppositionspolitiker, og afsoner en 19 år lang fængselsdom for at organisere og finansiere ekstremistiske aktiviteter.

Aleksej Navalnyj var ikke blevet set siden den 5. december, hvor hans advokater oplyste, at de ikke havde hørt fra ham.

Dagen efter blev de nægtet adgang til deres prominente klient, og siden gik Aleksej Navalnyj både 7. december og 11. december glip af retshøringer.

Sagen tog yderligere en drejning, da USAs udenrigsminister Antony Blinken gik på X og reagerede lillejuleaftens dag.

»Vi er dybt bekymrede over, hvor Aleksej Navalnyj befinder sig. Han har nu været forsvundet i det russiske fængselssystem i næsten tre uger,« skrev den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, lillejuleaften på X.

Tidligere på måneden fortalte Aleksej Navalnyjs advokat Kira Yarmush imidlertid, at han var blevet syg i sin celle.

Aleksej Navalnyj har siddet fængslet i Rusland siden sin hjemkomst fra Tyskland i januar 2021, hvor han havde været i behandling efter at være blevet forgiftet med nervegas.

Han erklærede selv, at det var Kreml, der stod bag forgiftningen, men de russiske myndigheder har benægtet, at de skulle have været involveret.