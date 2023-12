Ingen har hørt fra Aleksej Navalnyj siden begyndelsen af december, og nu udtrykker den amerikanske regering 'dyb bekymring'.

Han er Ruslands mest fremtrædende oppositionspolitiker.

Men 47-årige Aleksej Navalnyj, som afsoner en 19 år lang fængselsdom for at organisere og finansiere ekstremistiske aktiviteter, er forsvundet.

Hans advokater har ikke hørt fra ham siden tirsdag den 5. december.

Den efterfølgende dag blev de nægtet adgang til deres prominente klient, og siden gik Aleksej Navalnyj både 7. december og 11. december glip af retshøringer.

Nu blander det officielle USA sig i sagen om den fængslede og forsvundne Putin-kritiker.

»Vi er dybt bekymrede over, hvor Aleksej Navalnyj befinder sig. Han har nu været forsvundet i det russiske fængselssystem i næsten tre uger,« skrev den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, lillejuleaften på X.

»Vi opfordrer endnu en gang til, at han bliver løsladt øjeblikkeligt, og at der sættes en stopper for den fortsatte undertrykkelse af uafhængige stemmer i Rusland,« lyder det videre fra Antony Blinken.

We are deeply concerned about the whereabouts of Aleksey Navalny, who has now been missing in Russia’s prison system for nearly three weeks. We once more call for his immediate release and an end to the continued repression of independent voices in Russia. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 23, 2023

Ifølge amerikanske The New York Times fik Aleksej Navalnyjs advokater af embedsmænd i den fængselskoloni, som havde holdt ham fanget besked på, at han ikke længere stod opført på listen over de indsatte.

Men hvad der er sket, og hvor Aleksej Navalnyj nu opholder sig, forsøger man således desperat at finde ud af.

Tidligere på måneden fortalte Aleksej Navalnyjs advokat Kira Yarmush imidlertid, at han var blevet syg i sin celle.

Aleksej Navalnyj har siddet fængslet i Rusland siden sin hjemkomst fra Tyskland i januar 2021, hvor han havde været i behandling efter at være blevet forgiftet med nervegas.

Han erklærede selv, at det var Kreml, der stod bag forgiftningen, men de russiske myndigheder har benægtet, at de skulle have været involveret.