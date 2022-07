Lyt til artiklen

Siden krigen brød ud i Ukraine for mere end fire måneder siden, har en række russiske rigmænd mistet deres liv under mystiske omstændigheder.

Nu kan endnu et navn tilføjes den liste, da en russisk forretningsmand med forbindelser til det statskontrollerede gasselskab Gazprom i sidste uge blev fundet død i en swimmingpool.

I hovedet havde han et skudsår.

Det skriver en række medier såsom norske Børsen, Fortune og Business Insider.

Ifølge lokale russiske medier rykkede nødberedskaber mandag i sidste uge ud til et eksklusivt nabolag i den russiske by Peski, hvor de fandt liget af Jurij Voronov – der er bosiddende i Skt. Petersborg – i poolen.

Han blev 61 år.

I nærheden skal en pistol have ligget, og der blev fundet brugte patronhylstre i bunden af bassinet, forlyder det.

Det lokale politi har oplyst, at ingen tilsyneladende er gået ind i huset eller har forladt det i de tre dage, der ledte op til rigmandens død.

Det er dermed endnu ikke slået fast, om rigmanden er blevet dræbt – og politiet undersøger både, om dødsfaldet kan skyldes drab, eller om den 61-årige har taget sit eget liv.

Til politiet har Voronovs hustru angiveligt fortalt, at han forlod hjemmet i Skt. Petersborg 1. juli efter omkring to ugers druk og et skænderi med partnerne i det transport- og logistikfirma, Astra-Shipping, som han havde grundlagt, og som specialiserede sig i Gazprom-kontrakter i Arktis.

Hun skal ifølge et lokalt medie også have påstået, at hendes mand var løbet ind i problemer med 'uærlige entreprenører'.

Siden den russiske præsident, Vladimir Putin, erklærede krig i nabolandet Ukraine, er flere russiske rigmænd afgået ved døden.

Særligt rigmænd, der har en forbindelse til Gazprom.

De fleste af sagerne er blevet betegnet som selvmord eller drab efterfulgt af selvmord – men dødsfaldene har også ført til spekulationer om, hvorvidt andre kan have stået bag.

Tilbage i april blev eksempelvis rigmanden Sergey Protosenya, der var tidligere vicepræsident for gasselskabet Novatek, som har tætte forbindelser til Gazprombank, Gazproms finansielle del, fundet hængt i sin spanske villa med en pistol ved siden af sig.

Ligene af hans hustru og datter, som var blevet skudt, blev fundet i nærheden.

Politiet har udtalt, at man efterforsker sagen som et 'mord-selvmord', hvor Protosenya skal have taget livet af sin hustru og datter og derefter sig selv, men parrets søn skal have sået tvivl om den teori.

Dagen før, Protosenyas lig blev fundet, fandt politiet Gazprombanks tidligere vicepræsident, Vladislav Avayev, død i Moskva sammen med ligene af hans kone og to døtre.

Og tilbage i februar blev den 61-årige Gazprom-direktør Alexander Tyulyakov fundet hængt i Skt. Petersborg.

I nærheden blev der fundet et afskedsbrev – men dets ægthed er der siden blevet sat spørgsmålstegn ved.