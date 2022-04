To russiske oligarker blev fundet døde sammen med deres koner og børn med kun én dags mellemrum.

Den ene er Vladislav Avayev, tidligere vicepræsident for Ruslands tredjestørste bank, Gazprombank. Han blev fundet død af et skudsår i sin lejlighed i Moskva mandag – hans kone og datter lå også døde og var blevet ramt af skud. Det er blandt andet det russiske og statsdrevne nyhedsbureau Tass, der beretter det.

Mere end 3000 kilometer fra lejligheden i Spanien blev en anden oligark – Sergei Protosenya – fundet hængt tirsdag. Hans kone og datter var stukket ihjel, skriver det spanske medie El Punta Vui.

Sergei Protosenya blev fundet med en blodplettet kniv og en økse ved siden, lyder det fra den spanske tv-kanal Telecinco. Protosenya var tidligere vicepræsident og regnskabschef for Novatek, et stort gasselskab med tætte forbindelser til Gazprombank.

Han og hans kone og datter boede i en lejet luksusvilla i Lloret de Mar, en catalansk kystby, under påsken. Politiet blev alarmeret om dødsfaldene, da Protosenyas søn, der var i Frankrig, slog alarm, efter at ingen tog telefonen, når han forsøgte at ringe til familiemedlemmerne.

I Moskva var det Vladislav Avayev ældste datter, der fandt familien af samme årsag.

I begge tilfælde forlyder det også, at efterforskernes teori er, at de to rigmænd dræbte deres egen familie og dernæst begik selvmord. Det skriver Insider.

Protosenya havde en personlig formue på mere end 433 millioner dollar - næsten tre milliarder danske kroner.

Ingen af ​​mændene var på en international sanktionsliste i konflikten mellem Ukraine og Rusland.