De seneste dage har været et sandt mareridt for de australske forældre Kelly og Anthony Elfalak.

Deres kun tre år gamle, autistiske og nonverbale søn Anthony Elfalak – også omtalt AJ – forsvandt fredag i den australske bush og har siden været eftersøgt.

Men nu efter tre døgn – og fire dages eftersøgning – kan de ånde lettet op.

Mandag spottede en politihelikopter nemlig drengen drikke vand ved en flodbred på familiens grund. Det skriver flere medier, heriblandt The Guradian.

Det er et mirakel! Han er blevet bidt af myrer, og han er faldet, men han er i live. Anthony Falak, far til AJ

Så nu er AJ, efter mere end tre døgn alene udendørs i den australske bush, endelig genforenet med sine forældre.

»Ingen kan forstå, hvordan det føles at gå igemmen det, vi lige har været igennem...« fortæller en rørstrømsk far, Anthony Falak:

»Det er et mirakel! Han er blevet bidt af myrer, og han er faldet, men han er i live. Han er i live! Det er fantastisk. Mine ben, mine hofter, mine ankler – jeg kan ikke gå mere. Jeg har ledt i bushen de sidste fire dage uden søvn. Vi stoppede aldrig med at lede«, siger han.

Og på trods af flere døgn på egen hånd, har den tre-årige det efter omstændighederne godt.

Det er tydeligt, at han er en lille overlever. Gerry Pike, NSW ambulancebehandler

Mere end 130 politifolk og frivillige deltog henover weekenden i eftersøgningen i New South Wales.

Ifølge overbejent hos NSW Politi, Tracy Chapman, blev AJ fundet kun 470 meter fra familiens hjem. Hun fortæller, at det især er drengens adgang til vand, der har holdt ham i live tre døgn alene.

»Det er tydeligt, at han er en lille overlever. Så snart mor og far krammede ham, røg humøret igen til tops«, siger Gerry Pike, der er talsmand hos NSW ambulance.

Han fortæller, at drengen efter genforeningen sov halvanden time i ambulancen:

»Da han vågnede op, var det eneste han ville at spise. Han spiste omkring tre stykker pizza og en banan. Så han har det rimelig godt nu«, fortæller ambulancebehandleren.