Bilister, der ruller vinduet ned og råber. Voksne bilister, der giver fuckfinger og viser knytnæve.

Det er bare én beskrivelse af de ubehagelige oplevelser, som skolepatruljer bliver udsat for.

Derfor søsætter Rådet For Sikker Trafik mandag en kampagne, der skal få bilister til at vise hensyn til patruljerne. Det oplyser rådet i en pressemeddelelse.

»Der er alt for mange elever i skolepatruljerne landet over, som har oplevet ubehagelige tilråb eller dårlig adfærd fra trafikanter. Det er ikke en rimelig måde at behandle børn, der udfører et stykke frivilligt arbejde for at passe på alle os andre,« siger Liv Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

For selvom 98 procent af alle bilister i en ny undersøgelse lavet af rådet svarer, at de synes godt om patruljernes arbejde, så er der altså trafikanter, som ikke viser hensyn, når de triller forbi skolebørnene i de gule veste med »slikpinde« i hånden.

Og det oplever de i ny og næ på Gug Skole, fortæller færdselskontaktlærer, Henrik Froholdt.

»En gang imellem er der en enkelt båtnakke, som gasser op foran patruljen, og så kan de godt blive nervøse, de går jo kun i sjette. Men så siger de det til mig, og så stiller jeg mig derud dagen efter,« siger han.

Tidligere undersøgelser har vist, at 4 ud af 10 skolepatruljeelever har oplevet en ubehagelig situation, når trafikanter ikke viser hensyn. Foto: Preben Madsen

Tidligere undersøgelser har vist, at 4 ud af 10 skolepatruljeelever har oplevet en ubehagelig situation, når trafikanter ikke viser hensyn.

Men i det store hele er forældre gode til at bakke op om skolepatruljen på Gug Skole, lyder det.

»Eleverne får altid af vide, at de bare skal smile, hvis de oplever en ubehagelig situation. Det kan også få sure, stressede forældre til at tænke sig om en gang. Men langt de fleste gange får patruljen en thumbs up og et smil med på vejen fra både bilister og cyklister,« siger Henrik Froholdt.