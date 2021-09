Man skulle tro, at alle ingredienserne for en god fest skulle være til stede nu, hvor forsamlingsforbuddet er ophævet og mundbindskravet afskaffet.

Men på Brønderslev Marked lykkedes det alligevel at lægge en dæmper på de mundre gemytter, da der pludselig ikke var mere øl i hanerne ved midnat, skriver Nordjyske.

»Det er det første marked i Nordjylland i 2021. De har fået en gylden mulighed for at starte det hele op, så skal man sgu også sørge for at have noget så simpelt som øl på lager, så det siger spar to,« siger Christian Rosenkilde Knudsen, der var gæst på markedet, til avisen og uddyber, at han var nødt til at gå ned på det lokale værtshus for at få sig en kold øl.

Da ølhanerne på markedet satte ud, måtte personalet finde reserveøllene frem i form af dåseøl. Men det rakte heller ikke til de mange øltørstige gæster.

»Vi blev simpelthen væltet bagover af den store interesse. Vi oplevede en tilstrømning større end, hvad vi før har oplevet,« siger formanden for Brønderslev Marked, Carsten Overgaard, til B.T og afviser at de ikke var ordentligt forberedt.

Det var under koncerten med det nordjyske band 'Version 1,0' at markedet løb tør for øl. Og mens gæsterne var knapt så fornøjede over manglen på drikkelse, så tager bandet det som et kvalitetsstempel.

I et opslag på bandets facebookside skriver de:

»Sjældent har vi set noget lignende. I fik ovenikøbet tømt barerne, som måtte melde alt udsolgt - endda før lukketid, hvorfor vi måtte stoppe en halv time tidligere end oprindeligt planlagt. Det er virkelig godt gået,« står der i opslaget.

Brønderslev Marked fortsætter søndag og mandag, og det er med godt nyt til det øldrikkende publikum.

»Der er skaffet nye forsyninger i store tanke, som Tuborg har sendt op fra Skive. Så vi kommer ikke til at løbe tør igen,« lover Carsten Overgaard.