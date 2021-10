Endnu en person er fundet død, efter tre personer i en robåd blev meldt savnet i den vestnorske by Kvam forrige søndag.

Myndighederne har frygtet, at de tre personer blev fanget i stærk strøm og drev ud over et vandfald i elven.

Lørdag fandt politiet ifølge TV 2 Norge liget af en person, som formodes at være en af de tre savnede.

Søndag oplyser norsk politi nu, at de har fundet endnu en person i den omfattende eftersøgning, som har været besværliggjort af vejrforholdene.

De tre savnede er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68).

De er alle formodet døde, efter de søndag forsøgte at krydse Tokagjelselva i en robåd tæt på et 15 meter højt vandfald.

Liget af den anden person, som myndighederne har fundet, er sendt til obduktion og identifikation.

Politiet fortsætter eftersøgningen for at finde den tredje person.

Foruden en kvinde og to mænd var der en hund i robåden.

Ifølge norsk politi er de pårørende til de savnede blevet underrettet.