Tusindvis af dyr har mistet livet til skovbrandene i Tyrkiet, der har hærget i en uges tid. Mange kæmper fortsat for deres liv.

»Det er en naturkatastrofe, det er en menneskekatastrofe, men det er i høj grad også en dyrekatastrofe,« lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der i øjeblikket befinder sig i Manavgat i det sydlige Tyrkiet.

Området er berømt for sin smukke natur – eller rettere sagt var den, for alt er væk.

Tilbage står et landskab af grå aske, forkullede træer og nedbrændte huse, der fortsat ryger.

De voldsomme brande har efterladt byer som ubeboelige ruiner. Foto: KAAN SOYTURK Vis mere De voldsomme brande har efterladt byer som ubeboelige ruiner. Foto: KAAN SOYTURK

Men det er også gået hårdt udover dyrene.

»Det eneste, jeg overhovedet så, der mindede om dyr, var at jeg kunne høre cikader. Ellers var det et fuldkomment spøgelseslandskab. Langs vejkanter og gårde kan man se kreaturer, døde katte, hunde, køer, grise og vilde dyr,« fortæller Jakob Illeborg.

Dem der er tilbage, kæmper stadig med flammerne.

»Dyrene er simpelthen chanceløse. De har ingen information om, hvad vej de skal løbe. Det bliver en febrilsk kamp, hvor de løber i cirkler, indtil flammerne tager dem. Det er fuldkommen forfærdeligt og hjerteskærende, det der foregår,« fortæller han.

Tusindvis af dyr har mistet livet til skovbrandene. Foto: KAAN SOYTURK Vis mere Tusindvis af dyr har mistet livet til skovbrandene. Foto: KAAN SOYTURK

»Der er også meldinger om levende dyr i flammer, som bare løber rundt og skriger. Det er helt ubærligt,« slår Jakob Illeborg fast.

For mange er det svært at forstå skadernes omfang og for de stakkels mennesker, der bor i landsbyerne, er det svært at overskue, hvad der skal ske nu.

Mange står overfor et urimeligt valg, hvor de står mellem at lukke dyrene ud af husene, så de måske har en chance for at løbe, eller om de skal håbe, at ilden ikke kommer til staldene og brænder dem ned.

»Jeg vil tilbage til mine dyr. Luk mig ud, så jeg kan komme tilbage til mine dyr, der lider,« sagde en mand, der blev behandlet for brandsår i en ambulance.

Foto: KAAN SOYTURK Vis mere Foto: KAAN SOYTURK

»For de her folk er dyrene både et arbejde, de er afhængige af for at kunne leve, men for mange af dem er det også en måde at leve på. Man kan næsten ikke lade være med at græde selv, når man står med de her folk, fordi de er så ulykkelige,« fortæller Jakob Illeborg.

I Manavgat er nødhjælpsarbejdet nu i fuld gang.

B.T. har besøgt flere nødhjælpscentre, hvor der samles vand, tæpper og tøj samt hø til dyrene.

Der forelægger nu en stor opgave med at få vand og noget at spise til de dyr, der fortsat er tilbage.

»Det er en katastrofe, som allerede er sket, men der lurer også en anden stor katastrofe, som er hvis de overlevende dyr sulter ihjel,« siger Jakob Illeborg.

Foto: KAAN SOYTURK Vis mere Foto: KAAN SOYTURK

De tyrkiske myndigheder har nu konstateret mindst 154 skovbrande på en uge. Selvom skovbrande om sommeren ikke er usædvanligt, så har man aldrig set noget lignende.

Indtil videre har brandene i Tyrkiet kostet otte menneskeliv. Det beretter officielle kilder. Men ifølge Jakob Illeborg kæmper myndighederne endnu for at få det fulde overblik over situationen, og der er fortsat mange savnede.

»Nødhjælpsarbejdet er godt i gang, og det virker meget organiseret. Udfordringen er selvfølgelig, at der er mange brande. Så snart én brand er slukket, kan man kort tid efter se en ny røgsøjle flamme op, og det der ser ud til at være en ny brand, der starter,« siger Jakob Illeborg.