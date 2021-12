En YouTube-personlighed, der laver videoer, hvor han forsøger at finde ting i søer, åer og hav, der kan løse gamle politisager, har nu fået bid.

Jeremy Beau Sides, hvis YouTube-kanal hedder Exploring with the Nug, har fundet en bil, som to teenagere kørte i for 21 år siden kort før de forsvandt næsten sporløst.

Politiet bekræftede 1. december hans opdagelse af en bil, der matchede den, der blev kørt af Erin Foster på 18 år og Jeremy Bechtel på 17 år, som blev meldt savnet i april 2000 i Tennessee. Nu har CNN ord fra Jeremy Beau Sides selv.

Jeremy Beau Sides fortæller nu til CNN, at han faldt over sagen om de to unge mænd, mens han kiggede gennem en database med savnede personer.

»Da jeg så de to teenagere forsvandt i en bil, skilte det sig virkelig ud for mig. Da jeg kiggede på byen, hvor de sidst blev set, så jeg, at en stor flod løb igennem den. Det sagde mig bare, at jeg skulle dykke der,« siger han.

Hans første søgning var mislykket, men andet forsøg gav pote.

»Wow, okay, det er 100 procent en bil foran mig. Jeg har ledt hele dagen, og jeg fandt endelig en bil,« siger han i videoen, du kan se øverst i artiklen.

Opdagelsen var spændende, men »trist, fordi det betyder, at to teenagere er gået bort,« sagde Sides il CNN. Han håber, det kan give Erin Foster og Jeremy Bechtels familier fred.

Politiet er nu ved at undersøge dna fra bilen og området omkring.