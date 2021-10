Appelsiner, kokosnødder fra havet og regnvand.

Nej, det er ikke en eller anden fiffig ny kur, men derimod hvad to mænd fra Salomonøerne levede af, da de i 29 dage var strandet på havet.

Det skriver The Guardian.

Tidligt om morgenen 3. september besluttede Livae Nanjikana og Junior Qoloni sig for at tage turen i deres lille motorbåd fra Mono Island, en vestlig provins på Salomonøerne, til New Georgia Island, der ligger 200 kilometer sydpå. En tur, de tidligere havde taget.

Men selv for to rutinerede sejlere kan vejret på disse kanter vise sig at være en udfordring,

De var da også kun et par timer inde i sejladsen, da de blev ramt af kraftig regn og vind, som gjorde det svært at se den kystlinje, som de havde planlagt at følge.

»Da det dårlige vejr kom, var det slemt, men det var endnu værre og skræmmende, da GPS'en gik ud. Vi kunne ikke se, hvor vi skulle hen, så vi besluttede os for at stoppe motoren og vente, så vi sparede brændstoffet,« forklarer Nanjikana.

Og sparede gjorde de, for de nåede at flyde 400 kilometer sydøst, før de så en fisker ud for kysten ved New Britain i Papua Ny Guinea.

Turen tog dem 29 dage, og de overlevede på den alternative diæt af appelsiner, som de havde taget med hjemmefra, kokosnødder, der drev forbi, og regnvand, som de samlede med en presenning.

»Vi vidste ikke, hvor vi var, men vi havde ikke regnet med at være i et andet land.«

Da de drev i land, var de to mænd så tappede for kræfter, at de måtte bæres til den lokale sundhedsklinik. Alligevel var det ikke udelukkende skidt at drive rundt til havs i 29 dage.

»Jeg ser frem til at komme hjem, men det var rart med en pause fra det hele,« siger Nanjikana og hentyder især til sin pause fra de mange nyheder om coronapandemien.

De to mænd bor nu ved en lokal, indtil Salomonøernes udenrigsministerium har fundet ud af, hvordan man får dem hjem igen.