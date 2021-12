En bevæbnet mand trængte ind på grunden til Windsor Castle lørdag. Det sker samme dag som dronning Elizabeth traditionen tro holder sin juletale.

Det skriver Sky News.

Britisk politi blev tilkaldt omkring klokken 8.30 lørdag morgen 25. december.

Her var en 19-årig mand fra Southampton blevet arresteret.

Ifølge politiet bliver hændelsen nu efterforsket.

»Manden er blevet anholdt med mistanke om overtrædelse eller indtrængen af ​​et beskyttet område og besiddelse af et angrebsvåben. Han er fortsat varetægtsfængslet på nuværende tidspunkt,« siger Rebecca Mears fra Thames Valley Police.

Ifølge B.T.s korrespondent Jakob Illeborg var det en dramatisk episode.

»Det er sket før, at nogen har forsøgt at bryde ind på Windsor, men det er selvfølgelig endnu mindre rart, når han ligefrem er bevæbnet,« siger han.

Det britiske politi oplyser, at medlemmer af den britiske kongefamilie er underrettet om hændelsen, der altså skete forud for, at dronning Elizabeths årlige juletale, der var optaget tidligere på måneden, skulle transmitteres.

Politiet vurderer, at der ikke er en større fare for offentligheden.