I løbet af juledagene eller henover nytåret bliver de fleste af os trætte af at glo på vores juletræ. Og hvad gør vi så?

Vi kunne selvfølgelig selv bøvle med at få træet slæbt væk, men hvad nu, hvis vi kunne få andre til at gøre det?

En flok 14-årige fodbolddrenge fra Aalborg-bydelen Vejgaard har taget arbejdshandskerne på, og tilbyder nu smådovne nordjyder afhentning af deres brugte juletræer.

»Vi gør det for at indsamle penge til drengenes fodboldtur til Holland til foråret,« forklarer Anders Hovgesen, der er koordinator for U15 holdet i Vejgard Boldspilklub og far til en af spillerne på holdet.

Sammen med deres forældre vil spillerne 2. januar fra klokken 10 køre rundt i postnummeret 9000 og indsamle de aflagte grantræer for 35 kroner per træ.

Det er dog ikke bare noget, som holdet gør for at få lidt ekstra på kistebunden. De aflagte træer er faktisk altafgørende for nogle af drengene.

»På holdet er der børn, der kommer fra alle slags hjem, så hvis vi havde tilbudt en Hollands-tur, der var 100 procent selvfinansieret, så havde vi ikke fået alle med. På den her måde kan vi inkludere hele holdet,« forklarer han.

Her ses U15-spillerne fra Vejgaard Boldspilklub, som først i januar tager ud og henter brugte juletræer med deres forældre. Vis mere Her ses U15-spillerne fra Vejgaard Boldspilklub, som først i januar tager ud og henter brugte juletræer med deres forældre.

Selvom Anders Hovgesen er manden, der fortæller B.T. om juletræsafhentning, så var det dog ikke ham, der fik den oprindelig idé.

»Den kom fra en af de andre forældre, da vi snakkede om, hvordan vi egentlig kan skaffe penge til holdet. Folk har jo på det her tidspunkt juletræer stående overalt, så hvad med at hjælpe dem af med dem på en billig måde, og så tjene lidt penge på den måde,« fortæller Anders Hovgesen om det smarte input fra en af de andre fædre.

Det er faktisk tredje år i træk, at drengene sammen med deres forældre kører rundt og indsamler juletræer. I 2019 nåede de op på cirka 200 træer, mens det sidste år blev til lidt færre end det.

På bedste sportmaner er der selvfølgelig også sat en målsætning for årets afhentning.

»Vi håber på at hente et par hundrede træer. Vi tror, mange synes, det er en god idé og gerne vil bidrage til, at vi kommer afsted på en fodboldtur.«

Holdkoordinatoren fortæller desuden, at der også er delt sedler om tilbuddet ud i forbindelse med klubbens juletræssalg på torvet i Vejgaard tidligere på måneden. Og så gør medieomtale jo altså også noget i forhold til opmærksomheden, som han udtrykker det.

Det er altså aalborgensere bosiddende i postnummeret 9000, som søndag den 2. januar kan få deres brugte juletræer afhentet.

På Vejgaard Boldspilklubs hjemmeside kan du læse, hvordan du benytter dig af tilbuddet.

Anders Hovgesen garanterer i øvrigt, at drengene 'tvinges' med ud på ruten, selvom de måske hellere vil spille computer.

»De hygger sig faktisk med det, når de først er afsted,« griner han.