Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu en gang har Donald Trump formået at skabe overskrifter verden over med sine opsigtsvækkende udtalelser.

Denne gang i forbindelse med, at han deltog i en opvarmningsturnering til den omstridte golfturnering LIV Golf, der er støttet af den offentlige saudiarabiske investeringsfond, og som skal afholdes i Trump National Golf Club i Bedminster nær New York.

I USA har flere fordømt ham for at afholde turneringen i sin klub – og særligt familierne til ofrene for terrorangrebene 11. september 2001 – på grund af de saudiarabiske forbindelser til gerningsmændene bag angrebene.

»Ingen er desværre nået til bunds i 11. september,« svarede Trump til ESPN, da han blev spurgt til kritikken, og tilføjede:

Donald Trump under golfturneringen. Foto: Cliff Hawkins Vis mere Donald Trump under golfturneringen. Foto: Cliff Hawkins

»Det burde de være, hvad angår de gale folk, der gjorde den forfærdelige ting mod vores by, vores land, mod verden. Så ingen har rigtig været der. Men jeg kan fortælle dig, at der er en masse virkelig fantastiske mennesker, der er herude i dag. Og vi kommer til at have det rigtig sjovt, og vi skal fejre det.«

Spørger du B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, så er det et helt bevidst valg af den tidligere præsident: at skabe lidt røre.

»Det gør han formodentlig, fordi der er presse i det. Han har altid vidst, at kontroversielle holdninger fra en kontroversiel mand giver en masse presseomtale. Det er det her også et eksempel på,« fortæller Illeborg og tilføjer:

»Og så vel, fordi han er Donald Trump og siger det, han mener og føler i øjeblikket – også selvom det modsiger noget, han har sagt tidligere.«

I 2016 havde Donald Trump nemlig tilsyneladende en anden holdning til angrebene.

»Hvem sprængte World Trade Center i luften? Det var ikke irakerne. Det var saudierne. Tag et kig på Saudi-Arabien,« lød det dengang fra ham i et interview med Fox News under præsidentvalgkampen.

Ifølge Jakob Illeborg er kovendingen en »typisk Trump-dobbelthed« – men det er dog en overraskelse, at han pludselig sætter spørgsmålstegn ved 9/11.

Med tanke på, hvor ømt et punkt og hvor afgørende terrorangrebene fortsat er for amerikanernes selvforståelse, spår Illeborg, at Trump godt kan have risikeret at være gået for vidt.

»Det er potentielt farligt for Trump at bringe det op, men omvendt, så er han i tidens løb sluppet af sted med at bringe mange ting op, som andre ikke var sluppet af sted med.«

»Jeg tror, han lidt på den måde tænker sig immun,« fortæller Jakob Illeborg.