Den forhenværende amerikanske præsident Donald Trump er førhen kommet med opsigtsvækkende udtalelser.

Nu har han gjort det igen – og denne gang drejer det sig om terrorangrebene 11. september 2001.

Det skriver en række udenlandske medier, herunder The Hill og Business Insider.

Den 76-årige tidligere præsident kom med udtalelserne i forbindelse med, at han deltog i en opvarmningsturnering til den omstridte golfturnering 'LIV Golf', der over weekenden skal afholdes på Trump National Golf Club i Bedminster.

LIV Golf er en ny turnering, der er støttet af den offentlige saudiarabiske investeringsfond – og overses af landets magtfulde kronprins Mohammed bin Salman.

Turneringen har været ganske skandaleombrust, og kritikken har blandt andet lydt på, at Saudi-Arabien forsøger at 'sportswashe' dets internationale omdømme.

I USA har flere fordømt Donald Trump for at afholde turneringen i hans klub – og særligt har familier til ofrene for terrorangrebene den 11. september 2001 råbt op på grund af de saudiarabiske forbindelser til gerningsmændene bag angrebene.

»Beviserne, hr. Trump, er mere tydelige end nogensinde. Den saudiske nation er i høj grad ansvarlig for vores kæres død og for dette forfærdelige angreb på USA. Og du ved det,« skrev græsrodsgruppen 9/11 Justice ifølge The Hill i et brev til Trump tidligere på måneden.

Andre har også kritiseret turneringen set i lyset af drabet på den kritiske journalist Jamal Khashoggi i oktober 2018.

Han blev slået ihjel på det saudiarabiske konsulat i Istanbul i Tyrkiet, og en efterretningsrapport fra USA har siden slået fast, at den sauudiske kronprins havde et ansvar i drabet.

Torsdag stillede Donald Trump – blandt andet også med sønnen Eric Trump – dog op til golfturneringen, hvor både professionelle og amatører kunne deltage, og forud for dagens første runde gav han et interview med ESPN.

I den forbindelse forsvarede han turneringen, som han kaldte »en god ting« for Saudi-Arabien:

»Jeg har kendt disse mennesker i lang tid, i Saudi-Arabien, og de har været mine venner i lang tid. De har investeret i mange amerikanske virksomheder… og ærligt talt er det, de gør for golf, så fantastisk,« sagde han.

Da han blev spurgt ind til kritikken – særligt fra familierne til ofrene for terrorangrebene – kom han med den opsigtsvækkende udtalelse:

»Ingen er desværre nået til bunds i 11. september,« svarede Trump til ESPN og tilføjede:

»Det burde de være, hvad angår de gale folk, der gjorde den forfærdelige ting mod vores by, vores land, mod verden. Så ingen har rigtig været der. Men jeg kan fortælle dig, at der er en masse virkelig fantastiske mennesker, der er herude i dag. Og vi kommer til at have det rigtig sjovt, og vi skal fejre det.«

Det er uklart, om Trump med sin udtalelse hentydede til den saudiske involvering i terrorangrebene.

Under sin præsidentvalgkamp op til valget i 2016 var den amerikanske forretningsmand mere kontant i sin udmelding:

»Hvem sprængte World Trade Center i luften? Det var ikke irakerne. Det var saudisk. Tag et kig på Saudi-Arabien,« sagde Trump dengang i et interview med Fox News.

I løbet af sin tid i Det Hvide Hus fik Trump ifølge Business Insider tættere relationer til den saudiske regering.