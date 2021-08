En japansk mafiaboss har udstedt en uhyggelig advarsel til dommeren, efter han fik lovens strengeste straf, nemlig dødsstraf. Dommen fik han at være ansvarlig for at beordre til mord og angreb på flere medborgere.

Han er 74 år gammel og hedder Satoru Nomura. Han leder Kudo-kai yakuzagruppen, der menes at have cirka 220 aktive medlemmer. Men han benægter hårdnakket, at han står bag de frygtelige forbrydelser.

Og måske har han ret i noget af det. I hvert fald skriver flere japanske medier, at der mangler en direkte forbindelse, der linker ham til forbrydelserne. Det skriver Sky News.

Alligevel har retten i Fukuoka dømt Nomura til døden. Det er så vidt vides første gang, en mafiaboss dømmes til døden i Japan.

Den japanske yakuzaboss Shigeharu Shirai bliver undersøgt, efter han blev anholdt i Thailand 10. januar 2018. Han var eftersøgt af japansk politi i over et årti. Foto: ROYAL THAI POLICE Vis mere Den japanske yakuzaboss Shigeharu Shirai bliver undersøgt, efter han blev anholdt i Thailand 10. januar 2018. Han var eftersøgt af japansk politi i over et årti. Foto: ROYAL THAI POLICE

»Jeg bad om en fair dom … Du vil fortryde denne dom i resten af dit liv,« sagde Nomura truende til dommeren efter dommen. Det skriver avisen Nishinippon Shimbun.

Kudo-kai er den største mafia i Kitakyushu-området, og den er berygtet for sine militæragtige angreb, hvor de bruger maskingeværer og håndgranater til deres aktiviteter.

Yakuza, der betyder gangster, er blevet tolereret igennem årtier i Japan. De er tilsyneladende nødvendige for at holde volden væk fra gaderne.

Men på det seneste er myndighederne begyndt at sætte hårdt ind mod de kriminelle bander. Samtidig har en faldende økonomi betydet en faldende tilgang til banderne.

Shigeharu Shirai mangler de yderste led af lillefingeren på venstre hånd. Foto: ROYAL THAI POLICE Vis mere Shigeharu Shirai mangler de yderste led af lillefingeren på venstre hånd. Foto: ROYAL THAI POLICE

»De kriminelle aktiviteter var ekstremt ondskabsfulde. Og beslutningen om dødsstraf var ikke til at komme udenom,« siger dommeren Ben Adach om dommen.

Nomura blev kendt skyldig i at skyde og dræbe en tidligere boss for et fiskerikooperativ. Nomura stod også bag et knivangreb i 2013 mod en sygeplejerske i en klinik, hvor han søgte behandling, lyder det i dommen.

I 2012 var han bagmand til et skuddrama, hvor en politimand, der tidligere havde efterforsket Kudo-kai, blev skudt ned. Han overlevede dog, men har stadig svære mén på benene.

Nomuras næstkommanderende, Fumio Tanoue, blev idømt fængsel på livstid i tirsdags.

Yakuza er lovlig i Japan med hver sit hovedkvarter og er kendt af politiet.