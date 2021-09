Skuespillerinde og komiker Tanya Fear, der er kendt for sin præstation i tv-serien 'Doctor Who', er blevet fundet.

Det bekræfter Los Angeles Police Department ifølge flere udenlandske medier såsom Independent og SkyNews.

Tanya Fear var sidst set i Hollywood Bowl-området torsdag 9. september, men var angiveligt gået uden telefon eller taske. Men nu er hun fundet i live.

Den gode nyhed kommer efter fire dage, hvor ingen havde hørt fra hende.

»Tanya er blevet fundet!! Vi er ekstremt taknemmelige for alle, der har hjulpet med at lede efter hende. Vi kunne ikke have gjort det uden jer,« lyder det i et tweet fra kontoen #FindTanyaFear, der er drevet af skuespillerindens familie.

31-årige Tanya Fear er oprindeligt fra England, hvor hendes familie bor, men er for nylig flyttet til Los Angeles i USA.

Afstanden gjorde det derfor ekstra bekymrende for familien at være i netop denne situation.