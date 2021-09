Den 31-årige komiker og skuespiller Tanya Fear – særligt kendt fra kultserien 'Doctor Who' – er forsvundet på fjerde dag.

Det var hendes familie, der meldte hende savnet hos politiet i Los Angeles, efter skuespillerinden sidst var blevet set i Hollywood Bowl-området torsdag 9. september.

Efterfølgende skulle hun angiveligt søndag være blevet set i supermarkedskæden Trader Joe's i Santa Monica.

Familien har dog stadig ikke fået kontakt til hende.

UPDATE: Tanya was last seen at Trader Joe's on Santa Monica Blvd. Anyone in that area please keep your eyes open! Thank you for all the help! Contact @FindTanyaFear or (213)-927-2971 #findtanyafear — #FindTanyaFear (@FindTanyaFear) September 13, 2021

Familien bor i England, mens den britiske skuespillerinde for nylig er rykket til Los Angeles-området. Grundet afstanden var de særligt bekymrede, skrev kusinen Tendai på Twitter.

Til ABC News fortæller Tanyaradzwa 'Tanya' Fears manager, Alex Cole, at han så hende for kun en uge siden, hvor hun havde det strålende.

»Siden hun kom her til, har hun haft en god karriere, og det er kun begyndelsen,« siger han til mediet.

»Vi er selvfølgelig bekymrede og håber, vi finder ud af, at det her er en simpel misforståelse, og at vi finder hende.«

Kort forinden sin forsvinden delte Tanya Fear selv et opslag på Instagram om, at hun havde haft sit første job som komiker på den ikoniske Los Angeles comedy klub HaHa.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af T A N Y A F E A R (@tanyafear)

Flere venner og familiemedlemmer har tyet til de sociale medier for at få hjælp til at finde Tanya Fear igen.

De har både oprettet en Twitter-profil til formålet og bedt deres følgere om at dele hashtagget #FindTanyaFear.

En opfordring, som blandt andet flere Doctor Who-fansider har fulgt.