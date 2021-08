En norsk politiker er røget i gevaldig modvind, efter han har sendt billeder af sin penis til flere kvinder.

Det er angiveligt yngre kvinder med tilknytning til Fremskrittspartiet (Frp), som den norske Frp-politiker har sendt såkaldte 'dick-pics' til.

Ligesom han også har sendt andre billeder med seksuelle undertoner til kvinderne.

Det skriver den norske avis Dagbladet.

I artiklen fremgår det ikke, hvem politikeren konkret er. Men Dagbladet skriver, at han er fra det norske Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet har blandt andet ry for at være et indvandrerkritisk parti.

Dagbladet har været i kontakt med flere kvinder, der har modtaget billeder fra politikeren. En af dem siger, at hun fik op til tre 'dick pics' om dagen.

Billederne sendte politikeren via det sociale medie Snapchat, der har den funktion, at billederne forsvinder igen, efter modtageren har åbnet beskeden.

»Jeg genkender mig slet ikke i de anklager, der nu kommer, og jeg synes, det er mærkeligt, at det her dukker op lige før valget,« skriver politikeren i en mail til Dagbladet som eneste kommentar til anklagerne.

Nordmændene skal en tur i stemmeboksen til september, hvor der er valg til Stortinget, hvilket svarer til det danske Folketingsvalg.

Det er ikke første gang, at en politiker fra Frp er i modvind. Tilbage i 2018 blev Fremskrittspartiets daværende retsordfører afsløret i at sende upassende beskeder til unge medlemmer af partiet.

En opfordring om en trekant med en 15-årig dreng og en række beskeder med pornografiske billeder til unge mænd, fik dengang Ulf Leirstein til at trække sig fra sine poster i Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet er et af Norges største partier.