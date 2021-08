En 19-årig amerikansk TikTok-stjerne ved navn Anthony Barajas er efter en uge i respirator nu meldt død.

Mandag aften var han i biografen i byen Corona i Californien med den 18-årige Rylee Goodrich for at se gyserfilmen 'The Forever Purge'.

Ifølge sidstnævntes far var parret på deres første date sammen efter at have mødt hinanden til en fest tidligere på måneden.

»De glædede sig så meget til deres første date. Hun havde krøllet sit hår rigtig fint. Det var deres første date, hvor de ikke var sammen med andre,« fortæller faderen David Goodrich til Daily Mail om daten, der endte på tragisk vis.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Anthony Michael (@itsanthonymichael)

Da filmen var slut lidt før midnat, blev parret nemlig fundet skudt i hovedet.

Rylee Goodrich var død på stedet, mens Anthony Barajas blev kørt på hospitalet, hvor han lå indtil lørdag morgen, hvor lægerne måtte give op.

En 20-årig mand ved navn Joseph Jimenez er blevet arresteret i forbindelse med skyderiet.

Ifølge Rylee Goodrichs far fandt politiet angiveligt hans datters pung og andre ejendele i mandens hjem tæt på biografen. De arresterede ham under 24 timer efter skyderiet og er nu anklaget for mord, forsøg på mord og tyveri.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af R Y L E E G O O D R I C H (@ryleegoodrich)

Anthony Barajas havde under brugernavnet 'itsanthonymichael' næsten én million følgere på det sociale medie TikTok.

Ifølge en amerikansk journalist ved navn Leanne Suter har flere hundrede mennesker været samlet foran biografen i Corona for at tænde lys og sørge over Anthony Barajas og Rylee Goodrich.

Several hundred gathering outside the #Corona movie theater where #RyleeGoodrich & #AnthonyBarajas were gunned down.

The emotional vigil coming just hours after Barajas was taken off life support.

Hear from their heartbroken friends at 11pm @ABC7 pic.twitter.com/xsOk09GGDm — Leanne Suter (@abc7leanne) August 1, 2021